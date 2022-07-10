Евро-2022 среди женщин. Португалия отыгралась с 0:2, Швеция и Нидерланды делят очки

В Великобритании продолжается женский чемпионат Европы. В первом туре в группе С встречались сборные Португалии и Швейцарии, а также Нидерландов и Швеции.

Португалки в ходе матча проигрывали 0:2, но смогли в течение семи минут второго тайма забить дважды и уйти от поражения – ничья 2:2. Швеция и Нидерланды шли по такому же сценарию, но забили по разу.

После первого тура у всех команд группы – по одному очку.

Следующие матчи в этом квартете состоятся 13-го июля. Швеция сыграет против Швейцарии, Нидерланды – против Португалии.