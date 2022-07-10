  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Евро-2022 среди женщин. Португалия отыгралась с 0:2, Швеция и Нидерланды делят очки
В тренде

Евро-2022 среди женщин. Португалия отыгралась с 0:2, Швеция и Нидерланды делят очки

Женский футбол
(1 голосов)

Результаты матчей первого тура

Евро-2022 среди женщин. Португалия отыгралась с 0:2, Швеция и Нидерланды делят очки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Великобритании продолжается женский чемпионат Европы. В первом туре в группе С встречались сборные Португалии и Швейцарии, а также Нидерландов и Швеции.

Португалки в ходе матча проигрывали 0:2, но смогли в течение семи минут второго тайма забить дважды и уйти от поражения – ничья 2:2. Швеция и Нидерланды шли по такому же сценарию, но забили по разу.

После первого тура у всех команд группы – по одному очку.

Следующие матчи в этом квартете состоятся 13-го июля. Швеция сыграет против Швейцарии, Нидерланды – против Португалии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женский Евро-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде