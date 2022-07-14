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Монзуль снова будет работать на матче женского Евро-2022

Женский футбол
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Помогать ей будет другая украинка

Монзуль снова будет работать на матче женского Евро-2022

Фото: пресс-служба УАФ

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Украинский арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на поединок 3-го тура группового раунда женского Евро-2022. Она обслужит матч между Австрией и Норвегией, сообщает пресс-служба УАФ.

Помогать ей будет другая украинка - Марина Стрелецкая. Обязанности второго лайнсмена исполнит полька Паулина Барановская. Четвертый арбитр – Ивана Пройковская (Северная Македония). Арбитр системы VAR - Паоло Валери (Италия). Ассистент арбитра системы VAR – Маурицио Мариани (Италия).

Игра пройдет на Муниципальном стадионе английского города Брайтон-и-Гоув и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Монзуль и Стрелецкая уже работали на женском Евро-2022. Украинки судили матч первого тура между Испанией и Финляндией (4:1).

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В статье: Екатерина Монзуль Марина Стрелецкая
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Источник:
УАФ

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