Монзуль снова будет работать на матче женского Евро-2022

Украинский арбитр Екатерина Монзуль получила назначение на поединок 3-го тура группового раунда женского Евро-2022. Она обслужит матч между Австрией и Норвегией, сообщает пресс-служба УАФ.

Помогать ей будет другая украинка - Марина Стрелецкая. Обязанности второго лайнсмена исполнит полька Паулина Барановская. Четвертый арбитр – Ивана Пройковская (Северная Македония). Арбитр системы VAR - Паоло Валери (Италия). Ассистент арбитра системы VAR – Маурицио Мариани (Италия).

Игра пройдет на Муниципальном стадионе английского города Брайтон-и-Гоув и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Монзуль и Стрелецкая уже работали на женском Евро-2022. Украинки судили матч первого тура между Испанией и Финляндией (4:1).