Отдельно от УПЛ и с Мариуполем. Стал известен проект нового сезона женского чемпионата Украины

Отдел женского футбола УАФ определил состав участников нового сезона Высшей лиги украинского чемпионата среди женщин.

Сезон-2022/23 должен стартовать уже 10-11 сентября. В турнире примут участие 12 команд, которые сыграют в два круга – дома и в гостях. Важно, что впервые в истории украинского женского футбола проходящими в Лигу чемпионов будут сразу два места. Худшая команда чемпионата вылетает в Первую лигу. Будет разработан временный регламент чемпионата в связи с войной.

Состав участников Высшей лиги 2022/23

1. Атекс (г. Киев)

2. Верес (г. Ровно)

3. Динамо (г. Киев)

4. Днепр-1 (г. Днепр)

5. Жилстрой-2 (г. Харьков)

6. ЭМС-Подолье (г. Винница)

7. Колос (с. Ковалевка, Киевская область)

8. Кривбасс (г. Кривой Рог, Днепропетровская область)

9. Ладомир (г. Владимир, Волынская область)

10. Мариуполь (г. Мариуполь, Донецкая область)

11. Пантеры (г. Умань, Черкасская область)

12. Шахтер (г. Донецк)

Как видно из списка участников, харьковский "Жилстрой-1" и "Восход" из Старой Маячки (Херсонщина) из-за невозможности принять участие в чемпионате пропустят следующий сезон, но сохранили места в Высшей лиге.

Напомним, планировалось, что с сезона-2022/23 у каждого клуба УПЛ должна быть женская команда, а чемпионат будет проводиться параллельно с Премьер-лигой. Однако, похоже, эти планы пока отложили из-за войны украинского народа со страной-террористом. Впрочем, стоит отметить, что в предстоящей женской Высшей лиге сразу шесть команд дублируют клубы УПЛ, а седьмой из них, "Жилстрой-2", сотрудничает с "Ворсклой".