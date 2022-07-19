На женском Евро определились все четвертьфинальные пары
Осталось восемь сильнейших
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 18 июля, завершился групповой этап Чемпионата Европы по футболу среди женщин. По две лучшие команды из четырех групп вышли в плей-офф и сформировали четыре четвертьфинальные пары.
Расписание четвертьфиналов Евро-2022 среди женщин
- 20 июля. Англия – Испания
- 21 июля. Германия – Австрия
- 22 июля. Швеция – Бельгия
- 23 июля. Франция – Нидерланды
Все матчи будут начинаться в 22:00.
Заметим, что две сборные – Англии и Германии – на групповом этапе набрали максимум очков (по девять). У Швеции и Нидерландов, выступавших в одном квартете, по семь (у скандинавок лучше разница мячей), столько же баллов взяла Франция. У Австрии и Испании по шесть баллов, Бельгия финишировала второй в группе D с четырьмя очками.
Отметим, что после группового этапа в гонке бомбардиров лидирует форвард сборной Англии Бет Мид («Арсенал» Лондон), в активе которой пять забитых мячей. К тому же у нее три результативных передачи.
Результаты группового этапа
Группа А
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Англия
|3
|3
|0
|0
|14:0
|9
|2
|Австрия
|3
|2
|0
|1
|3:1
|6
|3
|Норвегия
|3
|1
|0
|2
|4:10
|3
|4
|Северная Ирландия
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
Группа B
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Германия
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|2
|Испания
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|3
|Дания
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|4
|Финляндия
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
Группа C
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Швеция
|3
|2
|1
|0
|8:2
|7
|2
|Нидерланды
|3
|2
|1
|0
|8:4
|7
|3
|Швейцария
|3
|0
|1
|2
|4:8
|1
|4
|Португалия
|3
|0
|1
|2
|4:10
|1
Группа D
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|8:3
|7
|2
|Бельгия
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|3
|Исландия
|3
|0
|3
|0
|3:3
|3
|4
|Италия
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
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