На женском Евро определились все четвертьфинальные пары

В понедельник, 18 июля, завершился групповой этап Чемпионата Европы по футболу среди женщин. По две лучшие команды из четырех групп вышли в плей-офф и сформировали четыре четвертьфинальные пары.

Расписание четвертьфиналов Евро-2022 среди женщин

20 июля. Англия – Испания

21 июля. Германия – Австрия

22 июля. Швеция – Бельгия

23 июля. Франция – Нидерланды

Все матчи будут начинаться в 22:00.

Заметим, что две сборные – Англии и Германии – на групповом этапе набрали максимум очков (по девять). У Швеции и Нидерландов, выступавших в одном квартете, по семь (у скандинавок лучше разница мячей), столько же баллов взяла Франция. У Австрии и Испании по шесть баллов, Бельгия финишировала второй в группе D с четырьмя очками.

Отметим, что после группового этапа в гонке бомбардиров лидирует форвард сборной Англии Бет Мид («Арсенал» Лондон), в активе которой пять забитых мячей. К тому же у нее три результативных передачи.

Результаты группового этапа

Группа А

М Сборная И В Н П РМ О 1 Англия 3 3 0 0 14:0 9 2 Австрия 3 2 0 1 3:1 6 3 Норвегия 3 1 0 2 4:10 3 4 Северная Ирландия 3 0 0 3 1:11 0

Группа B

М Сборная И В Н П РМ О 1 Германия 3 3 0 0 9:0 9 2 Испания 3 2 0 1 5:3 6 3 Дания 3 1 0 2 1:5 3 4 Финляндия 3 0 0 3 1:8 0

Группа C

М Сборная И В Н П РМ О 1 Швеция 3 2 1 0 8:2 7 2 Нидерланды 3 2 1 0 8:4 7 3 Швейцария 3 0 1 2 4:8 1 4 Португалия 3 0 1 2 4:10 1

Группа D