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На женском Евро определились все четвертьфинальные пары

Женский футбол
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Осталось восемь сильнейших

На женском Евро определились все четвертьфинальные пары

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 18 июля, завершился групповой этап Чемпионата Европы по футболу среди женщин. По две лучшие команды из четырех групп вышли в плей-офф и сформировали четыре четвертьфинальные пары.

Расписание четвертьфиналов Евро-2022 среди женщин

  • 20 июля. Англия – Испания
  • 21 июля. Германия – Австрия
  • 22 июля. Швеция – Бельгия
  • 23 июля. Франция – Нидерланды

Все матчи будут начинаться в 22:00.

Заметим, что две сборные – Англии и Германии – на групповом этапе набрали максимум очков (по девять). У Швеции и Нидерландов, выступавших в одном квартете, по семь (у скандинавок лучше разница мячей), столько же баллов взяла Франция. У Австрии и Испании по шесть баллов, Бельгия финишировала второй в группе D с четырьмя очками.

Отметим, что после группового этапа в гонке бомбардиров лидирует форвард сборной Англии Бет Мид («Арсенал» Лондон), в активе которой пять забитых мячей. К тому же у нее три результативных передачи.

Результаты группового этапа

Группа А

М Сборная И В Н П РМ О
1 Англия 3 3 0 0 14:0 9
2 Австрия 3 2 0 1 3:1 6
3 Норвегия 3 1 0 2 4:10 3
4 Северная Ирландия 3 0 0 3 1:11 0

Группа B

М Сборная И В Н П РМ О
1 Германия 3 3 0 0 9:0 9
2 Испания 3 2 0 1 5:3 6
3 Дания 3 1 0 2 1:5 3
4 Финляндия 3 0 0 3 1:8 0

Группа C

М Сборная И В Н П РМ О
1 Швеция 3 2 1 0 8:2 7
2 Нидерланды 3 2 1 0 8:4 7
3 Швейцария 3 0 1 2 4:8 1
4 Португалия 3 0 1 2 4:10 1

Группа D

М Сборная И В Н П РМ О
1 Франция 3 2 1 0 8:3 7
2 Бельгия 3 1 1 1 3:3 4
3 Исландия 3 0 3 0 3:3 3
4 Италия 3 0 1 2 2:7 1
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В статье: Женский Евро-2022
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