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Монзуль будет работать на четвертьфинальном матче женского Евро

Женский футбол
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Не первый матч для украинского арбитра на турнире

Монзуль будет работать на четвертьфинальном матче женского Евро

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Екатерина Монзуль обслужит еще один матч женского Евро-2022.

Украинский арбитр обслужит поединок между Швецией и Бельгией. Встреча пройдет в рамках 1/4 финала и состоится сегодня. Начало - в 22:00.

Отметим, что помогать Монзуль будет украинка Марина Стрелецкая. Ранее украинские арбитры работали на матчах между Испанией и Финляндией, а также Австрией и Норвегией.

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В статье: Екатерина Монзуль Марина Стрелецкая
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Источник:
УАФ

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