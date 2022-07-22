Монзуль будет работать на четвертьфинальном матче женского Евро

Екатерина Монзуль обслужит еще один матч женского Евро-2022.

Украинский арбитр обслужит поединок между Швецией и Бельгией. Встреча пройдет в рамках 1/4 финала и состоится сегодня. Начало - в 22:00.

Отметим, что помогать Монзуль будет украинка Марина Стрелецкая. Ранее украинские арбитры работали на матчах между Испанией и Финляндией, а также Австрией и Норвегией.