Монзуль будет работать на четвертьфинальном матче женского Евро
Не первый матч для украинского арбитра на турнире
Фото: УАФ
Екатерина Монзуль обслужит еще один матч женского Евро-2022.
Украинский арбитр обслужит поединок между Швецией и Бельгией. Встреча пройдет в рамках 1/4 финала и состоится сегодня. Начало - в 22:00.
Отметим, что помогать Монзуль будет украинка Марина Стрелецкая. Ранее украинские арбитры работали на матчах между Испанией и Финляндией, а также Австрией и Норвегией.
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Источник:УАФ
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