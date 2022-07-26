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В качестве четвертого арбитра. Монзуль продолжит работу на женском Евро

Женский футбол
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Очередь полуфинальных встреч

В качестве четвертого арбитра. Монзуль продолжит работу на женском Евро

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Екатерина Монзуль продолжает работу на женском чемпионате Европы.

Украинский арбитр получила назначение на полуфинальную игру между Англией и Швецией. Игра состоится сегодня, 26-го июля. Начало встречи - в 22:00.

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Отдельно стоит отметить, что Монзуль будет работать на игре в качестве четвертого арбитра. Ранее она была главной на матчах между Испанией и Финляндией, Австрией и Норвегией, а также Бельгией и Швецией.

Каждый раз одной помощниц Монзуль выступала Марина Стрелецкая.

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В статье: Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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