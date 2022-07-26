В качестве четвертого арбитра. Монзуль продолжит работу на женском Евро

Екатерина Монзуль продолжает работу на женском чемпионате Европы.

Украинский арбитр получила назначение на полуфинальную игру между Англией и Швецией. Игра состоится сегодня, 26-го июля. Начало встречи - в 22:00.

Отдельно стоит отметить, что Монзуль будет работать на игре в качестве четвертого арбитра. Ранее она была главной на матчах между Испанией и Финляндией, Австрией и Норвегией, а также Бельгией и Швецией.

Каждый раз одной помощниц Монзуль выступала Марина Стрелецкая.