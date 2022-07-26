В качестве четвертого арбитра. Монзуль продолжит работу на женском Евро
Очередь полуфинальных встреч
Фото: УАФ
Екатерина Монзуль продолжает работу на женском чемпионате Европы.
Украинский арбитр получила назначение на полуфинальную игру между Англией и Швецией. Игра состоится сегодня, 26-го июля. Начало встречи - в 22:00.
Отдельно стоит отметить, что Монзуль будет работать на игре в качестве четвертого арбитра. Ранее она была главной на матчах между Испанией и Финляндией, Австрией и Норвегией, а также Бельгией и Швецией.
Каждый раз одной помощниц Монзуль выступала Марина Стрелецкая.
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Источник:УАФ
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