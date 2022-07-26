Определился первый финалист женского Евро. Англия – Швецию. 4:0
Без шансов
Фото: uefa.com
Женская сборная Англии обыграла команду Швеции (4:0) в полуфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу.
Таким образом Англия сыграет в финале с победителем пары Германия – Франция.
Полуфиналы Евро
- Англия – Швеция. 4:0
Голы: Мид 34', Бронз 48', Руссо 68', Кирби 76'
- Германия – Франция
27 июля. 22:00
Финал чемпионата Европы-2022 среди женщин
31 июля. 19:00
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