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Определился первый финалист женского Евро. Англия – Швецию. 4:0

Женский футбол
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Без шансов

Определился первый финалист женского Евро. Англия – Швецию. 4:0

Фото: uefa.com

Новина українською

Женская сборная Англии обыграла команду Швеции (4:0) в полуфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу.

Таким образом Англия сыграет в финале с победителем пары Германия – Франция.

Полуфиналы Евро

  • Англия – Швеция. 4:0

Голы: Мид 34', Бронз 48', Руссо 68', Кирби 76'

  • Германия – Франция

27 июля. 22:00

Финал чемпионата Европы-2022 среди женщин

31 июля. 19:00

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В статье: Швеция Англия Женский Евро-2022
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