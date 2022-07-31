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Следим за Монзуль и Стрелецкой. Англия - Германия: смотреть онлайн видео финала женского Евро

Женский футбол
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Следим за Монзуль и Стрелецкой. Англия - Германия: смотреть онлайн видео финала женского Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские арбитры Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая работают на финальном поединке чемпионата Европы среди женщин. Англия и Германия будут разыгрывать титул лучшей команды Европы, а Монзуль в поле и Стрелецкая на бровке вместе с полячкой Паулиной Барановской будут следить за соблюдением всех правил игры.

Финал состоится на заполненном "Уэмбли", а стартовый свисток должен прозвучать в 19:00.

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В статье: Екатерина Монзуль Марина Стрелецкая
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