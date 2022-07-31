Следим за Монзуль и Стрелецкой. Англия - Германия: смотреть онлайн видео финала женского Евро
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские арбитры Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая работают на финальном поединке чемпионата Европы среди женщин. Англия и Германия будут разыгрывать титул лучшей команды Европы, а Монзуль в поле и Стрелецкая на бровке вместе с полячкой Паулиной Барановской будут следить за соблюдением всех правил игры.
Финал состоится на заполненном "Уэмбли", а стартовый свисток должен прозвучать в 19:00.
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