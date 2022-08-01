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Тренер женской сборной Англии первой в истории футбола выиграла два Евро с разными командами

Женский футбол
(2 голосов)

Сарина Вигман установила уникальное достижение

Тренер женской сборной Англии первой в истории футбола выиграла два Евро с разными командами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 31 июля, состоялся финал Чемпионата Европы по футболу среди женщин - сборная Англии победила сборную Германии со счетом 2:1 и впервые в своей истории стала сильнейшей на континенте.

А вот тренер львиц Сарин Вигман уже второй раз торжествует на Евро. Более того, она победила с другой командой.

В 2017-м Вигман возглавляла сборную Нидерландов и тогда завоевала золото, обыграв в финале сборную Дании 4:2.

Заметим, что таким достижением не может похвастаться ни один тренер не только женских, но и мужских сборных.

В то же время следует указать, что Вигман не самая титулованная женская тренерша в европейском футболе. Немка Тина Тойне трижды выигрывала со сборной Германии Евро и еще однажды торжествовала на чемпионате мира (в период с 1996 по 2005-й). Трижды побеждал на Евро со сборной Германии и Геро Бизанц, возглавлявший Бундестим с 1982 по 1986 год.

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В статье: Женский Евро-2022
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