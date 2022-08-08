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Стало известно, где женская сборная Украины сыграет против Фарерских островов

Женский футбол
(1 голосов)

В рамках отборочного турнира ЧМ-2023

Стало известно, где женская сборная Украины сыграет против Фарерских островов

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Определилось место и время проведения поединка отборочного турнира ЧМ-2023 среди женских команд Фарерские острова — Украина.

Ближайшие матчи сине-желтых в квалификации ЧМ-2023 против Фарерских островов и Испании должны пройти 2 и 6 сентября соответственно.

Стало известно место и время начала первого из этих матчей. Игра с фарерками состоится в городе Торсхавнна местном стадионе "Торсволлур" и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что команда Луиса Кортеса лишилась шансов выйти на чемпионат мира. Украинская команда занимает 4-е место с 7 набранными очками в турнирной таблице группы B. Лидером квартета является национальная команда Испании (18), шотландки - на втором месте (13).

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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