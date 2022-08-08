Стало известно, где женская сборная Украины сыграет против Фарерских островов

Определилось место и время проведения поединка отборочного турнира ЧМ-2023 среди женских команд Фарерские острова — Украина.

Ближайшие матчи сине-желтых в квалификации ЧМ-2023 против Фарерских островов и Испании должны пройти 2 и 6 сентября соответственно.

Стало известно место и время начала первого из этих матчей. Игра с фарерками состоится в городе Торсхавнна местном стадионе "Торсволлур" и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что команда Луиса Кортеса лишилась шансов выйти на чемпионат мира. Украинская команда занимает 4-е место с 7 набранными очками в турнирной таблице группы B. Лидером квартета является национальная команда Испании (18), шотландки - на втором месте (13).