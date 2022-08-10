В эту среду, десятого августа, состоялась жеребьевка чемпионата Украины по женскому футболу.

В новом сезоне примут участие 12 команд, которые сыграют по классической схеме в два круга. Первые 11 туров пройдут осенью, вторая часть первенства - весной.

Список участников чемпионата:

Атекс (г. Киев)

(г. Киев) Верес (г. Ровно)

(г. Ровно) Динамо (г. Киев)

(г. Киев) Днепр -1 (г. Днепр)

-1 (г. Днепр) Жилстрой-2 (г. Харьков)

(г. Харьков) ЭМС-Подолье (г. Винница)

(г. Винница) Колос (с. Ковалевка, Киевская область)

(с. Ковалевка, Киевская область) Кривбасс (г. Кривой Рог, Днепропетровская область)

(г. Кривой Рог, Днепропетровская область) Ладомир (г. Владимир, Волынская область)

(г. Владимир, Волынская область) Мариуполь (г. Мариуполь, Донецкая область)

(г. Мариуполь, Донецкая область) Пантеры (г. Умань, Черкасская область)

(г. Умань, Черкасская область) Шахтер (г. Донецк)

Жеребьевка первых трех туров чемпионата:

1 тур

Мариуполь – Верес

Пантеры – ЭМС-Подолье

Днепр-1 – Кривбасс

Атекс – Ладомир

Шахтер – Жилстрой-2

Динамо – Колос

2 тур

Мариуполь – Пантеры

ЭМС-Подолье – Днепр-1

Кривбасс – Атекс

Ладомир – Шахтер

Жилстрой-2 – Динамо

Верес – Колос

3 тур

Днепр-1 – Мариуполь

Пантеры – Верес

Атекс – ЭМС-Подолье

Шахтер – Кривбасс

Динамо – Ладомир

Колос – Жилстрой-2

Старт нового сезона запланирован на десятое сентября.