Состоялась жеребьевка чемпионата Украины по женскому футболу
Знаем первые три тура
В эту среду, десятого августа, состоялась жеребьевка чемпионата Украины по женскому футболу.
В новом сезоне примут участие 12 команд, которые сыграют по классической схеме в два круга. Первые 11 туров пройдут осенью, вторая часть первенства - весной.
Список участников чемпионата:
- Атекс (г. Киев)
- Верес (г. Ровно)
- Динамо (г. Киев)
- Днепр-1 (г. Днепр)
- Жилстрой-2 (г. Харьков)
- ЭМС-Подолье (г. Винница)
- Колос (с. Ковалевка, Киевская область)
- Кривбасс (г. Кривой Рог, Днепропетровская область)
- Ладомир (г. Владимир, Волынская область)
- Мариуполь (г. Мариуполь, Донецкая область)
- Пантеры (г. Умань, Черкасская область)
- Шахтер (г. Донецк)
Жеребьевка первых трех туров чемпионата:
1 тур
- Мариуполь – Верес
- Пантеры – ЭМС-Подолье
- Днепр-1 – Кривбасс
- Атекс – Ладомир
- Шахтер – Жилстрой-2
- Динамо – Колос
2 тур
- Мариуполь – Пантеры
- ЭМС-Подолье – Днепр-1
- Кривбасс – Атекс
- Ладомир – Шахтер
- Жилстрой-2 – Динамо
- Верес – Колос
3 тур
- Днепр-1 – Мариуполь
- Пантеры – Верес
- Атекс – ЭМС-Подолье
- Шахтер – Кривбасс
- Динамо – Ладомир
- Колос – Жилстрой-2
Старт нового сезона запланирован на десятое сентября.
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Источник:womensfootball
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