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Состоялась жеребьевка чемпионата Украины по женскому футболу

Женский футбол
(1 голосов)

Знаем первые три тура

Состоялась жеребьевка чемпионата Украины по женскому футболу

UA-Футбол
Новина українською

В эту среду, десятого августа, состоялась жеребьевка чемпионата Украины по женскому футболу.

В новом сезоне примут участие 12 команд, которые сыграют по классической схеме в два круга. Первые 11 туров пройдут осенью, вторая часть первенства - весной.

Список участников чемпионата:

  • Атекс (г. Киев)
  • Верес (г. Ровно)
  • Динамо (г. Киев)
  • Днепр-1 (г. Днепр)
  • Жилстрой-2 (г. Харьков)
  • ЭМС-Подолье (г. Винница)
  • Колос (с. Ковалевка, Киевская область)
  • Кривбасс (г. Кривой Рог, Днепропетровская область)
  • Ладомир (г. Владимир, Волынская область)
  • Мариуполь (г. Мариуполь, Донецкая область)
  • Пантеры (г. Умань, Черкасская область)
  • Шахтер (г. Донецк)

Жеребьевка первых трех туров чемпионата:

1 тур

  • Мариуполь – Верес
  • Пантеры – ЭМС-Подолье
  • Днепр-1 – Кривбасс
  • Атекс – Ладомир
  • Шахтер – Жилстрой-2
  • Динамо – Колос

2 тур

  • Мариуполь – Пантеры
  • ЭМС-Подолье – Днепр-1
  • Кривбасс – Атекс
  • Ладомир – Шахтер
  • Жилстрой-2 – Динамо
  • Верес – Колос

3 тур

  • Днепр-1 – Мариуполь
  • Пантеры – Верес
  • Атекс – ЭМС-Подолье
  • Шахтер – Кривбасс
  • Динамо – Ладомир
  • Колос – Жилстрой-2

Старт нового сезона запланирован на десятое сентября.

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В статье: УАФ
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Источник:
womensfootball

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