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Житлобуд-2 разгромил грузинок в первом раунде квалификации женской Лиги Чемпионов

Женский футбол
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Удачный старт команды Натальи Зинченко

Житлобуд-2 разгромил грузинок в первом раунде квалификации женской Лиги Чемпионов

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Лучшая команда чемпионата Украины среди женщин в прошлом сезоне - "Житлобуд-2" - уверенно стартовала в Лиге Чемпионов. Харьковчанки в первом раунде квалификации не оставили шансов представительницам Грузии "Гурии".

Ирина Котяш открыла счет уже на первой минуте, а на седьмой Роксолана Кравчук удвоила преимущество. Перед перерывом Яна Калинина сняла вопрос о победителе. Впрочем, во втором тайме Ольга Осипян и Ирина Котяш добавили еще по голу. В итоге 5:0. В следующем раунде "Житлобуд-2" встретится с победителем пары "Шимкент" (Казахстан) - "Сплит" (Хорватия). Этот матч состоится в воскресенье, 21 августа.

Лига Чемпионов. Женщины. Квалификация. Первый раунд

"Житлобуд-2" - "Гурия" 5:0

Голы: Котяш 1, 90+2, Кравчук, 7, Калинина 40, Осипян 78

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В статье: Житлобуд-2 (Харьков).
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