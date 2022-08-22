Тренер женской команды Шахтера: Не делим соперников на сильных и слабых

Главный тренер женской команды "Шахтера" Роман Заев рассказал о подготовке к сезону, первом спарринге и появлении новичков

– Стартовал второй подготовительный сбор команды, "Шахтер" провел один контрольный поединок. Есть промежуточные итоги?

– В конце первого цикла подготовки у нас было много футболисток на просмотре, нужно было определяться. Буквально в последний день сбора удалось провести спарринг, который дал возможность принять решение. Если говорить о качестве игры, то, конечно, еще есть над чем работать. Как раз второй сбор посвятим тому, чтобы поставить более скоростной футбол, к чему и стремимся.

– После матча в команде появились новички?

– Если честно, мы определились еще до него. Также у нас были три-четыре футболистки, по которым вопрос был открыт, – никто из них не произвел впечатления, все уже покинули нашу команду.

– По результатам жеребьевки в 1-м туре чемпионата "Шахтеру" предстоит домашний матч с "Жилстроем-2". Регалии одной из самых титулованных команд Украины придают дополнительную мотивацию?

– Тут вопрос не в одном сопернике. Сейчас 12 команд изъявили желание сыграть в чемпионате, и мы с уважением относимся ко всем, в том числе и к флагману. Жеребьевка есть жеребьевка, рано или поздно нам бы пришлось с ними сыграть. Готовимся к длинному чемпионату и не делим соперников на сильных и слабых. Будем готовиться по максимуму к каждому матчу, - сказал Заев в интервью клубной пресс-службе.