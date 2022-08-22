Кривбасс назвал имя нового главного тренера женской команды

"Кривбасс" сообщил, что Владимир Ефимако назначен главным тренером женской команды. 37-летний украинский специалист поставил подпись под соглашением сроком 1 год.

Экс-тренер и основатель футбольной женской команды "Ника" Николаев. Именно с его именем связаны все успехи этого коллектива.

Взрослая команда "Ника" под его руководством выигрывала "бронзовые" медали в 2017 и 2018 годах в Первой лиге и боролась за право на выход в Высшую лигу. U-14 и U-15 выигрывали Первую лигу в 2017 и 2018 годах, а U-16 – Высшую лигу в 2019 году.

Владимир Александрович дал билет в большой футбол многим девушкам, воспитав целый ряд талантливых футболисток для сборной Украины U-19. А нападающая Инна Глущенко в свои 18 лет вообще сумела дорасти до национальной сборной Украины.

После слияния "Ники" и "Кривбасса" в июле 2021 года Ефимако вошел в штаб Алины Стеценко, как ее ассистент. Он хорошо знаком со всеми процессами в клубе, возможностями игроков, а главное, полон амбициями вывести "Кривбасс" на качественно более высокий уровень.