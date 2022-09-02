Отбор к ЧМ. Женская сборная Украины на выезде разгромила Фареры
Без шансов для соперника и без перспектив для нас
uaf.ua
Женская сборная Украины по футболу провела свой предпоследний матч отбора в группе на ЧМ-2023.
Украинки в гостях играли против аутсайдера группы – Фарерских островов.
Особого турнирного значения матч не нес - сборная Украины не может подняться выше 3-го места, ну а Фареры прочно обосновались на последнем месте.
Поединок прошел при явном преимуществе нашей команды – украинки забили дважды еще в первые 15 минут первого тайма – дублем отличилась Кунина.
После перерыва игра и вовсе потеряла какой-либо нерв, хотя в концовке Шматко и добавила третий.
3:0, победа сборной Украины и последний матч в группе наши девушки проведут 6 сентября против Испании, которая уже обеспечила себе первое место в группе.
Фарерские острова – Украина 0:3
Голы: Кунина (11, 14), Шматко (83)
Сборная Украины: Бондарчук, Басанская, Шматко, Апанащенко, Корсун (Подольская, 74), Калинина, Петрик (Китаева, 65), Козлова (Химич, 65), Гирин, Кунина (Глущенко, 74), Овидийчук (Шевчук, 65)
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