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Женская команда Динамо проведет благотворительный матч с польским клубом

Женский футбол
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Игра состоится в следующем месяце

Женская команда Динамо проведет благотворительный матч с польским клубом

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Женская команда киевского "Динамо" сыграет благотворительный поединок с "Гурником" (Ленчна), сообщает пресс-служба столичного клуба.

Все средства с продажи билетов и со сборов во время матча будут переданы на помощь ВСУ. Предстоящая встреча состоится в субботу, 8 октября, на стадионе "Гурник Ленчна" в городе Ленчна. Начало матча запланировано на 14:00

"Гурник" выступает в польской Экстралиге и является одним из лидеров чемпионата. В прошлом сезоне 2021/22 соперник "бело-синих" финишировал на второй позиции в Экстралиге.

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В статье: женский футбол
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Источник:
fcdynamo.com

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