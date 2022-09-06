Женская команда Динамо проведет благотворительный матч с польским клубом

Женская команда киевского "Динамо" сыграет благотворительный поединок с "Гурником" (Ленчна), сообщает пресс-служба столичного клуба.

Все средства с продажи билетов и со сборов во время матча будут переданы на помощь ВСУ. Предстоящая встреча состоится в субботу, 8 октября, на стадионе "Гурник Ленчна" в городе Ленчна. Начало матча запланировано на 14:00

"Гурник" выступает в польской Экстралиге и является одним из лидеров чемпионата. В прошлом сезоне 2021/22 соперник "бело-синих" финишировал на второй позиции в Экстралиге.