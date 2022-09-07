Женская сборная Украины разгромно уступила Испании в отборе ЧМ-2023
Украинская команда пропустила пять мячей
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Во вторник, 6 сентября, женская сборная Украины по футболу провела последний матч отбора в группе на ЧМ-2023. Подопечные Луиса Кортеса играли на выезде против Испании. Встреча завершилась поражением украинской команды.
Особого турнирного значения поединок не нес, так как украинки еще в июне упустили шанс попасть на Мундиаль, а задачу главного тренера занять третье место в группе выполнили в прошлом туре.
Игра прошла при явном преимуществе соперника - в первом тайме украинки пропустили четыре мяча. После перерыва испанки еще один раз огорчили нашу команду. С 11-метровой отметки отличилась Дженнифер Эрмосо.
Итог, разгромное поражение сборной Украины. Команда Испании во время отбора победила во всех матчах, не пропустив ни одного мяча.
Испания - Украины 5:0
Голы: Эстер (15, 42), Редондо (29, 39), Эрмосо (67, пенальти).
Сборная Украины: Самсон, Корсун, Подольская, Кравец, Шматко, Козлова (Глущенко, 54), Химич (Малахова, 72), Панцулая, Кунина (Гирин, 63), Апанащенко (к) (Петрик, 54), Кравчук (Овдийчук, 72).
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