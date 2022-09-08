Верес получил нового главного тренера женской команды
Вынужденная смена на тренерском мостике
Фото: НК Верес
Женскую команду народного клуба "Верес" возглавила тренер Елена Руда, сообщает пресс-служба ровенчан. Она уже приступила к исполнению своих обязанностей и готовит команду к старту в Высшей лиге чемпионата Украины.
Такая смена на тренерском мостике – вынужденная. Отмечается, что тренер женской команды Николай Сидорчук в настоящее время в составе Вооруженных сил Украины защищает государство от нашествия российских оккупантов.
Напомним, в прошлом сезоне мастер спорта Украины Елена Руда работала ассистенткой Николая Сидорчука.
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Источник:НК Верес
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