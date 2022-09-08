Верес получил нового главного тренера женской команды

Женскую команду народного клуба "Верес" возглавила тренер Елена Руда, сообщает пресс-служба ровенчан. Она уже приступила к исполнению своих обязанностей и готовит команду к старту в Высшей лиге чемпионата Украины.

Такая смена на тренерском мостике – вынужденная. Отмечается, что тренер женской команды Николай Сидорчук в настоящее время в составе Вооруженных сил Украины защищает государство от нашествия российских оккупантов.

Напомним, в прошлом сезоне мастер спорта Украины Елена Руда работала ассистенткой Николая Сидорчука.