Женский футбол. Шахтер против лидера, участник ЛЧ примет Динамо и другие матчи 2-го тура
Игры пройдут 17 и 18 сентября
Фото: womensfootball.com.ua
Если в чемпионате Украинской Премьер-лиги среди мужских команд пауза из-за матчей сборной в Лиге наций, то матчи женского футбола пройдут согласно календарю.
Как уже известно, "Жилстрой-2" и "Ворскла" будут выступать под новым именем - "Ворскла" и будут теперь относиться к полтавскому клубу. Кроме того, коллектив представляет Украину в женской Лиге чемпионов и сыграет два матча против "Влазнии".
Без очков пока "Мариуполь", "Верес", "Пантера" и "ЭМС-Подолье" - они пропустили свои игры. Первую позицию удерживает "Ладомир", опережая "Кривбасс" по разнице забитых мячей. "Атекс" идет среди аутсайдеров, пропустив в прошлом туре 7 безответных мячей от лидирующего клуба из Волынской области.
"Днепр-1" и "Шахтер" попытаются реабилитироваться за поражение в первом туре в домашних встречах. "Динамо" отправится в гости к "Ворскле", а "Верес" на своем поле примет "Верес".
Чемпионат Украины по женскому футболу. 2-й тур
17 сентября (суббота)
"Мариуполь" - "Пантеры" 12:00
"Ворскла" - "Динамо" 12:00
"ЭМС-Подолье" - "Днепр-1" 13:00
"Кривбасс" - "Атекс" 13:00
18 сентября (воскресенье)
"Ладомир" - "Шахтер" 12:00
"Верес" - "Колос" 14:00
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