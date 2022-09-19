Первая победа женской команды Шахтера и Днепра-1, Ворскла громит Динамо

В минувшие выходные состоялись матчи второго тура чемпионата Украины по футболу среди женских команд. "Кривбасс" и "Ворскла" одержали вторую крупную победу подряд: криворожанки убили интригу еще в начале поединка, отправив в ворота "Атекса" четыре мяча. После перерыва футболистки из Кривого Рога вколотили еще столько же голов, сделав счет 8:0. Стоит отметить, что хет-триком отличилась Полина Янчук.

Ворсклянки забили пять "сухих" мячей в ворота киевского "Динамо" (5:0) - дубль команде принесла Яна Калинина. Для киевлянок это пока первое поражение.

Первую победу в высшей лиге одержали "Шахтер", "Днепр-1" и "Колос". Дончанки повели в счете уже на 14-й минуте встречи благодаря голу Елены Манзюк. Но усилиями Виктории Гирин "Ладомир" восстановил равновесие. После перерыва ситуация повторилась. Но все-таки точку в игре поставила футболистка донецкого клуба Наталья Чендей - 3:2.

"Днепр-1" тоже сумел реабилитироваться за разгром на старте чемпионата. Футболистки на выезде одолели винницкую команду - 2:1. После поражения в 1-м туре был серьезно настроен и "Колос", который разгромил ровенский "Верес" - 5:0. Дублем отметилась Лилиана Сербук.

"Мариуполь" обыграл "Пантер" из Умани. Уманчанки первыми забили гол, но каким-то образом умудрились проиграть сопернику со счетом 2:5. Для обеих команд эта встреча дебютная, поскольку игры 1-го тура с участием "Пантеры" и "Мариуполя" были перенесены.

Чемпионат Украины по женскому футболу. 2-й тур

17 сентября (суббота)

"Мариуполь" - "Пантеры" 5:2

"Ворскла" - "Динамо" 5:1

"ЭМС-Подолье" - "Днепр-1" 1:2

"Кривбасс" - "Атекс" 8:0

18 сентября (воскресенье)

"Ладомир" - "Шахтер" 2:3

"Верес" - "Колос" 0:5