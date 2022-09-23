  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Звезда "Женского квартала" стала футболисткой Кривбасса
В тренде

Звезда "Женского квартала" стала футболисткой Кривбасса

Женский футбол
(1 голосов)

Неожиданный трансфер

Звезда "Женского квартала" стала футболисткой Кривбасса

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина кардинально решила сменить профессию. Она начала карьеру футболистки и будет выступать за женский ФК "Кривбасс". Об этом говорится на официальном сайте криворожского клуба.

26-летняя украинка будет играть под 95-м номером.

До футбола Никита была участницей проектов "Женский Квартал" и "Лига смеха", преподавательницей танцев, фитнеса и гимнастики. Кроме того, она также увлекалась боксом, большим теннисом и скалолазанием.

"Я подписала свой первый профессиональный контракт в футболе. Он рассчитан на год, в клубе я буду получать минимальную зарплату, которую каждый месяц буду перечислять на нужды ВСУ. Отныне я – игрок женского футбольного клуба "Кривбасс".

Это все, что я могу вам сказать. И еще очень советую подписываться на клубный YouTube-канал – будет интересно", - подчернула Никитина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женский футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
grassion (Харьков)
23.09.2022 в 16:19
Трындець/Поворознюк 2
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде