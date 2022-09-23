Звезда "Женского квартала" стала футболисткой Кривбасса
Неожиданный трансфер
Фото: fckryvbas.com
Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина кардинально решила сменить профессию. Она начала карьеру футболистки и будет выступать за женский ФК "Кривбасс". Об этом говорится на официальном сайте криворожского клуба.
26-летняя украинка будет играть под 95-м номером.
До футбола Никита была участницей проектов "Женский Квартал" и "Лига смеха", преподавательницей танцев, фитнеса и гимнастики. Кроме того, она также увлекалась боксом, большим теннисом и скалолазанием.
"Я подписала свой первый профессиональный контракт в футболе. Он рассчитан на год, в клубе я буду получать минимальную зарплату, которую каждый месяц буду перечислять на нужды ВСУ. Отныне я – игрок женского футбольного клуба "Кривбасс".
Это все, что я могу вам сказать. И еще очень советую подписываться на клубный YouTube-канал – будет интересно", - подчернула Никитина.
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