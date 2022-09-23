Звезда "Женского квартала" стала футболисткой Кривбасса

Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина кардинально решила сменить профессию. Она начала карьеру футболистки и будет выступать за женский ФК "Кривбасс". Об этом говорится на официальном сайте криворожского клуба.

26-летняя украинка будет играть под 95-м номером.

До футбола Никита была участницей проектов "Женский Квартал" и "Лига смеха", преподавательницей танцев, фитнеса и гимнастики. Кроме того, она также увлекалась боксом, большим теннисом и скалолазанием.