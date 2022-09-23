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Женский чемпионат. Шахтёр попробует забить Кривбассу первый гол в сезоне

Женский футбол
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"Динамо" сыграет с "Ладомиром"

Женский чемпионат. Шахтёр попробует забить Кривбассу первый гол в сезоне

Фото: shakhtar.com

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже в эти выходные в чемпионате Украины среди женских клубов высшей лиги состоятся поединки третьего тура. Без поражений пока идут "Кривбасс" и "Ворскла", недавно выступавшая под названием "Ворскла-Харьков-2". Ни разу не проигрывал и "Мариуполь", однако в активе команды лишь одна игра.

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Неудачно складывается начало сезона для "Атекса", который на данный момент является аутсайдером турнира. Особенно поражает разница мячей - 0 забитых и 16 пропущенных в 2 матчах. Интересная будет дуэль "Пантер" и "Вереса", которые после 2-х туров идут без побед и имеют равно количество очков. Чья-то серия точно оборвется: либо победной уманчанок, либо беспроигрышной ровенчанок.

"Шахтер" на своем поле постарается отобрать баллы у лидирующих криворожанок, а "Днепр-1" будет противостоять "Мариуполю". Поединок "Колоса" с "Ворсклой", скорее всего, перенесен - причины пока неизвестны. Стоит отметить, что команда из Ковалевки реабилитировалась за поражение в предыдущем туре и набрала первые очки в высшей лиги.

Не менее интересным будет выездной поединок "Ладомира" против "Динамо": киевлянки одержали одну победу и потерпели одно поражение, аналогичная ситуация и у клуба из города Владимира Волынской области.

Чемпионат Украины по женскому футболу. 3-й тур

24 сентября (суббота)

"Пантеры" - "Верес" 12:00
"Шахтер" - "Кривбасс" 12:00
"Днепр-1" - "Мариуполь" 12:00
"Атекс - "ЭМС-Подолье" 12:30

25 сентября (воскресенье)

"Динамо" - "Ладомир" 16:00

"Колос" - "Ворскла" (дата и время не указано)

Женский чемпионат. Шахтёр попробует забить Кривбассу первый гол в сезоне - изображение 1

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