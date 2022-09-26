Женский чемпионат. Победа Динамо, лидерство Кривбасса и провал Шахтера

В субботу и воскресенья были сыграны 5 матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди женских команд.

"Кривбасс" продолжил свою победную серию, разгромив "Шахтер". Уже на 6-й минуте криворожанки вышли вперед. После перерыва криворожский клуб не сбавлял обороты и продолжал давить на донецкий клуб. Донеччанки позволили отличиться сопернику четыре раза и ничем не ответил. 5:0 и "Кривбасс" укрепил свое лидерство в турнирной таблице.

"Верес" на выезде всухую обыграл "Пантеры". Полузащитница ровенчанок Диана Мущенская взяла инициативу в свои руки и на 1-й минуте реализовала момент, а спустя пару минут удвоила результат. Вторая половина встречи тоже прошла под диктовку гостей. Под конец встречи "Пантеры" пропустили дважды - хет-трик на свой счет записала Мущенская. Хозяева поля голевых моментов так и не создали. Итог встречи - уверенная победа "Вереса" 4:0 и первый триумф команды в этом сезоне.

Серьезно мотивированным было "Динамо" после поражения в прошлом туре. Киевлянки на своем поле принимали "Ладомир". Команды начали поединок крайне осторожно, присматриваясь друг к другу. Впоследствии чего первый опасный момент был на счету хозяев поля - Татьяна Бондаренко головой переправила мяч в сетку ворот. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу "бело-синих" - 1:0.

"Днепр-1" уступил "Мариуполю" на домашнем стадионе. Мариупольчанки реализовали почти все моменты, созданные у ворот соперниц. В свою очередь, гостей несколько раз спасала голкипер. На 16-й минуте "Мариуполь" повели в счете, благодаря усилиям Светланы Ткаченко. Во втором тайме "Мариуполь" увеличил преимущество. К счастью, днепрянки сумели забить, однако избежать поражения им не удалось - 1:3.

Полосу неудач переживает "Атекс". Киевский клуб пропустил два безответных мяча от "ЭМС Подолье" и находится на самом дне турнирной таблицы. Винницкий клуб, в свою очередь, добыл первую победу - 2:0. Поединок "Колоса" с "Ворсклой" по неизвестным причинам был перенесен.

Чемпионат Украины по женскому футболу. 3-й тур

24 сентября (суббота)

"Пантеры" - "Верес" 0:4

"Шахтер" - "Кривбасс" 0:5

"Днепр-1" - "Мариуполь" 1:3

"Атекс - "ЭМС-Подолье" 2:0

25 сентября (воскресенье)

"Динамо" - "Ладомир" 1:0

"Колос" - "Ворскла" (перенесен)