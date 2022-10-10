Женская команда Колоса не смогла победить Ворсклу на своем поле
Команда из Ковалевки пропустила два безответных мяча
Фото: ФК Колос
В воскресенье, 9 октября, состоялся перенесенный матч 3-го тура чемпионата Украины среди женщин. Футболистки из "Колоса" на своем поле принимали действующего чемпиона "Ворсклу".
Уже на 20-й минуте гости поля вышли вперед после гола Роксоланы Кравчук. После перерыва команда Натальи Зинченко увеличила преимущество. Гол на свой счет записала Вероника Андрухив. До финального свистка счет не изменился и арбитр зафиксировала минимальную победу полтавского коллектива - 2:0.
Стоит добавить, что "Ворскла" вместе с "Кривбассом" лидирует в чемпионате. Обе команды выиграли все четыре матча. В нынешнем сезоне не терял очки и "Мариуполь" - три победы в трех поединках. Напомним, что на данный момент в женском чемпионате пауза, связанная с играми сборных. 5-й тур назначен на 15 октября.
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