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Женская команда Колоса не смогла победить Ворсклу на своем поле

Женский футбол
(1 голосов)

Команда из Ковалевки пропустила два безответных мяча

Женская команда Колоса не смогла победить Ворсклу на своем поле

Фото: ФК Колос

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 9 октября, состоялся перенесенный матч 3-го тура чемпионата Украины среди женщин. Футболистки из "Колоса" на своем поле принимали действующего чемпиона "Ворсклу".

Уже на 20-й минуте гости поля вышли вперед после гола Роксоланы Кравчук. После перерыва команда Натальи Зинченко увеличила преимущество. Гол на свой счет записала Вероника Андрухив. До финального свистка счет не изменился и арбитр зафиксировала минимальную победу полтавского коллектива - 2:0.

Стоит добавить, что "Ворскла" вместе с "Кривбассом" лидирует в чемпионате. Обе команды выиграли все четыре матча. В нынешнем сезоне не терял очки и "Мариуполь" - три победы в трех поединках. Напомним, что на данный момент в женском чемпионате пауза, связанная с играми сборных. 5-й тур назначен на 15 октября.

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В статье: женский футбол
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