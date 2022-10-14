Женская команда Колоса попытается сотворить сенсацию в матче с Кривбассом

Пауза в чемпионате Украины среди женщин, связанная с матчами национальных сборных позади. Возвращается клубный футбол. Стоит отметить, что украинская команда U-17 уступила Англии (0:11) и Дании (1:4), а также сыграла вничью с Эстонией (0:0) в Лиге А Евро-2023. В результате украинки заняли последнее место в группе и продолжат сезон во втором раунде в Лиге Б.

5-й тур женского чемпионата разбит на четыре дня - 15-18 октября. Футболистки "Шахтера" на своем поле примут "Мариуполь", который еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне. При этом у мариупольчанок есть игра в запасе. Сумеют ли дончанки прерывать беспроигрышную серию "Мариуполя"?

"Ворскла" обходится без поражений уже четыре матча кряду. И во всех играх полтавчанки забивали как минимум пять мячей, пропустив лишь раз. И если полтавский коллектив радует, то "Ладомир" пока только разочаровывает - серия из трех поражений подряд. Волынянки должны будут играть только на победу, ведь здорово задолжали болельщикам. Произойдет ли сенсация в этом поединке?

Не менее интригующим должен стать поединок между "Днепром-1" и "Вересом". Ровенчанки умудрились проиграть дважды с разницей в 10 мячей. При этом у футболисток "Вереса" имеется одна игра в запасе. В активе днепрянок две победы. Так что легкой прогулки ровенскому клубу ждать точно не стоит.

Совсем непросто будет "Колосу". Футболистки из Ковалевки будет противостоять одной из самых стабильных команд турнира "Кривбассу". У криворожанок наилучшая разница забитых и пропущенных мячей - 26:0 соответственно. Встреча соперниц обещает быть жаркой.

После предыдущего тура "ЭМС-Подолье" и "Динамо"подходят к очному матчу в не лучшем настроении. Динамовки потерпели разгромное поражение от "Кривбасса" (0:6), а винничанки уступили "Шахтеру" (0:2). Не думаю, что киевлянки испытают в этой игре хоть какие-то проблемы. Или может у "ЭМС-Подолье" получится зацепиться за ничью с "Динамо" на выезде.

Аутсайдеры чемпионата сойдутся в Киеве, где местный "Атекс" будет принимать "Пантер". Обе команды прочно закрепились внизу турнирной таблицы. Поединок обещает быть интересным, ведь победа соперницам необходима как воздух. Команды еще ни разу не зарабатывали баллы.

Чемпионат Украины по женскому футболу. 5-й тур

15 октября (суббота)

"Шахтер" - "Мариуполь" 12:00

16 октября (воскресенье)

"Ворскла" - "Ладомир" 12:00

"Днепр-1" - "Верес" 12:00

"Колос" - "Кривбасс" 13:00

17 октября (понедельник)

"Динамо" - "ЭМС-Подолье" 14:00

18 октября (вторник)

"Атекс" - "Пантеры" 12:00