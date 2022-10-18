ЖЧУ. Ворскла уничтожила Ладомир, победы Кривбасса, Шахтера и Днепра-1

Один из главных фаворитов женского чемпионата Украины "Ворскла" одержала пока самую большую победу среди всех команд первенства. В пятом туре полтавский клуб на своем поле разгромил "Ладомир". Только за первым тайм полтавчанки шесть раз отметились в ворота соперниц.

Уже на 13-й минуте начало погрому положила Яна Калинина. Эффектно отыграла Роксолана Кравчук, которой хватило минуты, чтобы отметиться дублем. Далее забивали Ольга Осипян, Яна Котик и Екатерина Корсун. Второй тайм также прошел под диктовку хозяев поля. Яна Калинина просто поиздевалась над волынянками, оформив дубль, а 30 минут спустя записав на свой счет хет-трик. Еще по голу в ворота "Ладомира" отгрузили Вероника Андрухив, Виктория Радионова и Анастасия Забитовская. В результате полтавский клуб вышел в единоличные лидеры чемпионата, опережая ближайшего преследователя по разнице забитых мячей.

Без потерь пока идет "Кривбасс". Криворожанки в гостях играли против футболисток из "Колоса". В первом тайме зрители голов не увидели. Однако, после перерыва подопечным Владимира Ефимако удалось взломать оборону соперниц. Единственный гол принадлежит Даяне Семкив.

"Днепр-1" одолел "Верес". Днепрянкам хватило 27 минут, чтобы забить первый гол во встречи. Затем на 68-й минуте днепровский клуб увеличил свое преимущество до двух голов. Вскоре ровенчанкам пришлось играть вдесятером после удаления Натальи Корнацкой. Но, что, интересно, ровенская команда в меньшинстве забила и не пропустила. Отличилась Владислава Нездюр.

Еще в одном матче "Шахтер" одержал уверенную победу над "Мариуполем". На перерыв команды ушли без голов. А в начале второй половины игры счет открыли дончанки - гол забила Елизавета Молодюк. Она же оформила дубль на 72-й минуте, удвоив перевес своей команды. А точку в матче поставили футболистки "Шахтера" в дополнительное время, когда третий гол забила Виктория Головач. К слову, это была первая домашняя победа донецкой команды.

Встречу между "Динамо" и "ЭМС-Подолье", запланированная на понедельник 17 октября, была отменена. В связи с утренней российской атакой Киева дронами-камикадзе безопасное проведения матча 5-го тура было невозможным. Поэтому организаторы соревнований решили отложить встречу на неопределенный срок.

И только у "Атекса" позорный результат - ни одного набранного очка и только один забитый гол. Киевский клуб на своем поле принимал "Пантер". На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей. Во втором тайме "Пантеры" забили второй мяч в ворота киевлянок и вывели гостей вперед. Уманчанки сумели ответить голом под конец встречи, но избежать поражения не удалось. В результате "Атекс" продолжает находиться на дне турнирной таблицы.

Чемпионат Украины по женскому футболу. 5-й тур

15 октября (суббота)

"Шахтер" - "Мариуполь" 3:0

16 октября (воскресенье)

"Ворскла" - "Ладомир" 11:0

"Днепр-1" - "Верес" 2:1

"Колос" - "Кривбасс" 0:1

17 октября (понедельник)

"Динамо" - "ЭМС-Подолье" -

18 октября (вторник)

"Атекс" - "Пантеры" 1:2