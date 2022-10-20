От своих ворот. Вратарь женской сборной Украины забила невероятный гол
Такие голы редкость
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Вратарь женской сборной Украины по футзалу Виктория Кислова отличилась феерическим взятием ворот в матче против Нидерландов в квалификации Евро-2023.
Кислова воспользовалась ошибкой соперниц и направила мяч в пустые ворота соперниц. Отметим, что этот гол стал пятым в матче. Лишь в конце встречи нидерландкам удалось размочить счет, забив два гола. Таким образом, встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "сине-желтых".
Добавим, что сегодня, 20 октября подопечные Олега Шайтанова продолжат борьбу в основном раунде Евро-2023 матчем против Хорватии. Начало – в 17.00 (по киевскому времени).
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