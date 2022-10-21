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Женская сборная по футзалу разгромила Хорватию. К финальному раунду остался один шаг

Женский футбол
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Вторая убедительная победа подряд

Женская сборная по футзалу разгромила Хорватию. К финальному раунду остался один шаг

фото - УАФ

Новина українською

В четверг, 20 октября, женская сборная по футзалу сыграла второй матч в рамках группового этапа Евро-2023. Сине-желтые разгромили сборную Хорватии со счетом 5:1.

Украинки доминировали на протяжении всей игры и нанесли в три раза больше ударов за соперниц. Хотя пропустили первыми, но почти сразу отыгрались, а затем воплотили свое преимущество в забитые мячи. В составе сборной Украины отметились София Рубан, Юлия Титова, оформившая дубль, Ирина Дубицкая и капитан Юлия Форсюк.

Напомним, что в первом матче украинки выиграли у Нидерландов 5:2. Чтобы выйти в финальный раунд, в котором сыграют четыре лучшие сборные континента, сине-желтым в последнем туре нужно не проиграть сборной Польши. Матч состоится в субботу, 22 октября.

Добавим, что на предыдущем Евро, состоявшемся прошлым летом, Украина заняла третье место.

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В статье: Женская сборная Украины по футзалу
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