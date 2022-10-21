Битва лидеров, Днепр-1 против аутсайдера. Анонс 6-го тура женского чемпионата

Уже в эти выходные стартует 6-й тур чемпионата Украины среди женских команд. Одним из важнейших противостояний тура станет поединок "Кривбасс" - "Ворскла". В нынешнем розыгрыше криворожанки и полтавчанки - единственные, кто еще не терял зачетных пунктов. Причем подопечные Натальи Зинченко опережают криворожскую команду по разнице забитых мячей. "Кривбасс" забил на один гол меньше, но при этом ни разу не пропустил. Обе команды не могут позволить себе проиграть этот поединок, поэтому матч обещает быть нескучным.

На что рассчитывать "Мариуполю" и "Динамо"? Динамовки прошлый тур пропускали из-за утренней российской атаки Киева, а мариупольчанки потерпели разгром в матче с "Шахтером" (0:3). Несмотря на это, "Мариуполь" смотрится на голову выше соперниц - клуб расположился на четвертом месте, в то время как киевлянки на шестом. А поэтому оба коллектива будут стараться грамотно подойти к очной встречи.

"Атекс" борется за выживание, следовательно, им важно набирать очки вне зависимости от соперника. Киевский клуб отправится в гости к "Днепру-1" и постарается добиться положительного результата. В пассиве днепрянок два поражения и три победы. Шанс есть всегда, любая игра начинается со счета 0:0.

Также обещает стать интересным поединок "Пантеры" - "Шахтер". На первый взгляд, может показаться фаворит в этом противостоянии определен. Команда Романа Заева слегка улучшила свое психологическое состояние, одержав две победы подряд в чемпионате. Тем не менее, это тот случай, когда донецкий клуб можно обыграть. А иначе и не может быть после того, как уманчанки только выбрались из серии поражений, победив "Атекс" (2:1). И все же, увидим ли мы сенсацию в этом матче?

"Верес" примет на своем поле "Ладомир". Встреча соседей по турнирной таблице интересна тем, что команды имеют одинаковое количество очков - 3. Команды находятся на 9 и 10 строчках соответственно. При чем ровенчанки припасли встречу в запасе. Гости находится в зоне вылета, однако ещё не поздно всё исправить. Ровенский клуб нестабилен и именно этим может воспользоваться волынянки.

"Колос" попробует избежать очередной осечки в выездном матче против "ЭМС-Подолье". В последних двух турах футболистки "Колоса" ни разу не попадали в створ ворот, но все равно превосходят винничанок по разнице забитых голов. С учетом того, что у хозяев поля две игры в запасе, их рано списывать со счетов.

Чемпионат Украины по женскому футболу. 6-й тур

22 октября (суббота)

"Пантеры" - "Шахтер" 12:00

"ЭМС-Подолье" - "Колос" 12:00

"Верес" - "Ладомир" 14:00

23 октября (воскресенье)

"Мариуполь" - "Динамо" 12:00

"Кривбасс" - "Ворскла" 12:00

24 октября (понедельник)

"Днепр-1" - "Атекс" 11:00