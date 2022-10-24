Женский чемпионат. Крупная победа Днепра-1 и первая осечка лидера

Главным матчем шестого тура было противостояние между "Кривбассом" и "Ворсклой", ведь в очном противостоянии сошлись лидеры турнира, которые в этом сезоне еще не теряли очков.

Полтавчанки довольно быстро открыли счет в игре - на 12-й минуте точным ударом отличилась Роксолана Кравчук. Через 5 минут команда Натальи Зинченко удвоила преимущество - очередной мяч в актив записала Вероника Андрухив. Под конец встречи криворожанки смогли ответить голом, однако это никак не повлияло на результат. 1:2 и первая потеря зачетных пунктов "Кривбасса".

Футболистки "Шахтера" сняли все вопросы о победителе встречи еще в первой половине игре, отгрузив в ворота "Пантер" четыре безответных мяча. Два из них на свой счет записала Александра Кревская. После перерыва ситуация на поле не изменилась. Подопечные Романа Заева продолжали доминировать, за короткое время трижды расписавшись в ворота уманчанок. 7:0 и донецкий клуб одерживает третью победу подряд в чемпионате.

"Ладомиру" после серии из четырех поражений нельзя было терять очки в матче против "Вереса". С первых минут игры волынянки завладели инициативой, что влилось в быстрые голы - на 17 и 19 минутах отличились Мирослава Невар и Дана Коротчук соответственно. На старте второго тайма ровенчанки все же активизировались благодаря усилиям Татьяны Триль. Впрочем, фортуна в этот день была явно на стороне ровенского клуба. Команда Олега Бортника реализовала еще три момента, установив итоговый счет 5:1 на табло.

"Динамо" не испытало проблем в домашнем матче с "Мариуполем". Киевлянки увереннее начали игру - на 26-й минуте Анна Мирончук вывела свою команду вперед. И спустя всего 2 минуты Анна Прокопенко удвоила преимущество динамовок. Гости поля не могли ничего противопоставить соперницам, пропустив во втором тайме еще один мяч. В итоге встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Встречались соседи по турнирной таблице - "ЭМС-Подолье" принимало "Колос". Футболистки из Ковалевки оказались удачливее в реализации моментов, отличившись трижды в ворота винничанок. Во втором тайме зрители голов не увидели. 3:0 победа "Колоса" и три набранных балла, которые позволили подняться на шестое место в чемпионате.

Не менее зрелищным прошел заключительный матч тура. Футболистки из "Днепра-1" встречались с "Атексом" и оказались на голову сильнее оппоненток. Еще в первой половине игры Анастасия Немец оформила покер в ворота киевского клуба. Столько в итоге записала в свои активы Людмила Кунина. Несмотря на тотальное преимущество днепрянок в классе, "Атекс" сумел ответить дважды. Интересно, что дублем отметилась Екатерина Тараба. Днепрянки одержали победу со счетом 14:2, установив рекорд нынешнего сезона. Ранее он принадлежал "Ворскле", которая разгромила "Ладомир 11:0.

Чемпионат Украины по женскому футболу. 6-й тур

22 октября (суббота)

"Пантеры" - "Шахтер" 0:7

"ЭМС-Подолье" - "Колос" 0:3

"Верес" - "Ладомир" 1:5

23 октября (воскресенье)

"Мариуполь" - "Динамо" 0:3

"Кривбасс" - "Ворскла" 1:2

24 октября (понедельник)

"Днепр-1" - "Атекс" 14:2