Женский чемпионат. Шахтер против Днепра-1 и другие матчи 7-го тура
Две игры уже было сыграно
Фото: scdnipro1.com.ua
Очередной тур чемпионата Украины среди женских команд начался в среду матчем между "Колосом" и "Мариуполем". Ковалевская команда быстро вышла вперед. На 10-й минуте встречи свой момент использовала Камила Кульмагамбетова. В конце первого тайма мариупольчанки и вовсе пропустили неприятный гол в раздевалку. После перерыва футболистки "Мариуполя" воспользовались ошибками оппоненток и отправили мяч в сетку. Правда, моменты "Колоса" не закончились. Команда из Ковалевки заработала право на пенальти - Карина Говорунова парировала удар. "Колос" поспешил на добивание - две Дарины Сичкаренко и Краснобородько довели счет до разгромного - 5:1.
"Атекс" на своем поле принимал "Верес". Гости решили судьбу поединка еще в первом тайме. Ровенчанки провели три мяча и могли забить больше - Татьяна Триль не реализовала одиннадцатиметровый. А на 35-й минуте Елена Ткаченко и вовсе отправила мяч в собственные ворота. Похоже, этот гол и выбил хозяев из колеи. Ведь после перерыва ровенский клуб еще дважды огорчил "Атекс". "Верес" одержал победу со счетом 6:0 и закрепился на 10-й позиции. "Киевлянки до сих пор не выиграли ни одного матча, держась в зоне вылета.
В субботу середняк сезона "ЭМС-Подолье" отправится в гости к единоличному лидеру сезона "Ворскле". Ситуация у полтавчанок прекрасная - команда Натали Зинченко идет на первой позиции, опережая "Кривбасс" (в прошлом туре полтавский клуб прервал беспроигрышную серию криворожанок), на три зачетных пункта. В активе винничанок 2 победы, 3 поражения и одна игра в запасе. При чем в последних трех матчах "ЭМС-Подолье" было забито не больше трех голов. Самая крупная победа "Ворсклы" в этом сезоне - 11:0. Так что стоит ожидать результативного поединка.
На следующий день между собой сойдутся "Днепр-1" и "Шахтер". Обе команды имеют равное количество поражений и побед, набрав по 12 баллов. Но все же у днепрянок лучшая разница забитых мячей и это неудивительно, ведь неделю назад они разгромили "Атекс" со счетом 14:2, установив рекорд нынешнего сезона. Дончанки пропустили на два гола меньше оппоненток. Сложно спрогнозировать результат - уж слишком равными выглядят соперницы.
В этот же день "Динамо" проведет встречу с "Пантерами". Наиболее мотивированными тут будут уманчанки, поскольку в активе команды только одна победа. Впрочем, киевлянки идут по турниру крайне неуверенно - победа, поражение, победа.... Так что борьба за три очка должна получится интересной.
Последним матчем тура в воскресенье станет игра между "Ладомиром" и Кривбассом". Криворожанки демонстрируют прекрасный сезон, что заставляет их называть одним из главных претендентов на чемпионство. Волынянки прервали свою безвыигрышную серию лишь в предыдущем туре. Встреча соперниц обещает стать яркой.
Стоит добавить, что все три воскресные игры назначены на одинаковое время. И возникает вполне логичный вопрос, почему не учтены интересы болельщиков?
Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 7-й тур
26 октября (среда)
"Колос" - "Мариуполь" 5:1
28 октября (четверг)
"Атекс" - "Верес" 0:6
29 октября (суббота)
"Ворскла"- "ЭМС-Подолье" 12:00
30 октября (воскресенье)
"Шахтер" – "Днепр-1" 12:00
"Динамо" – "Пантеры" 12:00
"Ладомир" – "Кривбасс" 12:00
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