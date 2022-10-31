Женский чемпионат. Ничья Динамо, победа лидеров и потеря очков Шахтера

В Украине продолжается футбольный сезон не только среди мужских команд, но и женских. Седьмой тур высшей лиги открылся в среду поединком между "Колосом" и "Мариуполем" (5:1). На следующий день "Верес" забил шесть безответных мячей "Атексу"(6:0). Остальные матчи были сыграны в этот уик-энд.

"Ворскла" оказалась сильнее соперниц из "ЭМС-Подолье". Команда Натальи Зинченко выдала отличный старт матча, забив три гола всего за 13 минут. Полтавчанки не остановились на достигнутом и продолжили атаковать. После перерыва "Ворскла" добила винничанок - особенно отличилась Яна Калинина. Футболистка записала на свой счет хет-трик, став лучшей бомбардиркой чемпионата с 10 мячами в 7 матчах. Разгромная победа "Ворсклы" 7:0 над "ЭМС-Подолье" позволила полтавской команде продолжить победную серию до семи матчей подряд.

Своего добились и футболистки "Днепра-1" - днепрянки на выезде противостояли "Шахтеру". Гости вышли вперед в счете уже на 10-й минуте - свой шанс реализовала Людмила Кунина. Однако дончанки быстро среагировали на пропущенный мяч и спустя шесть минут восстановили паритет. Больше до перерыва команды не забивали. Во второй тайме "Днепр-1" все же закрепил свое преимущество - на 58-й минуте Кунина оформила дубль и поставила точку в игре - 2:1. А под занавес игры хозяева и вовсе остались в меньшинстве (вторую желтую карточку получила Елизавета Молодюк).

"Динамо" на своем поле встречалось с "Пантерами". Киевлянки активно начали матч, что привело к быстрому взятию ворот. На 4-й минуте мяч в сетку уманчанок отправила Леся Словак. До конца первого тайма зрители голов больше не увидели. Во второй половине игре гостям понадобилось 7 минут, чтобы сравнять счет - инициативу в свои руки взяла Анна Миргородская. Остаток времени команды доигрывали без результативных действий. "Динамо" и "Пантеры" победительницу не выявили 1:1.

"Ладомир" и "Кривбасс" закрывали игровую программу этого тура. В первой половине соперницы играли осторожно, отложив все вопросы на второй тайм. Счет был открыт на 67-й минуте - удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнила Леся Ольхова. Затем команда Владимира Ефимако закатила в ворота соперниц еще три гола, а главным героем встречи стала Ольга Бойченко, оформившая дубль. Волынянкам не удалось спасти ситуацию и финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу криворожанок - 4:0.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 7-й тур

26 октября (среда)

"Колос" - "Мариуполь" 5:1

28 октября (четверг)

"Атекс" - "Верес" 0:6

29 октября (суббота)

"Ворскла"- "ЭМС-Подолье" 7:0

30 октября (воскресенье)

"Шахтер" – "Днепр-1" 1:2

"Динамо" – "Пантеры" 1:1

"Ладомир" – "Кривбасс" 0:4