Женский чемпионат. Удастся ли Динамо прервать беспроигрышную серию Днепра-1?

Восьмой тур высший лиги Украины среди женских команд стартовал посреди недели. Открылся тур сегодня поединком между "Мариуполем" и "Ворсклой". Полтавчанки все свои задачи решили еще до перерыва - Вероника Андрухив шокировала оппоненток уже на 2-й минуте. Не прошло и девять минут, как ей удалось сделать счет 2:0. Ближе к завершению встречи Яна Калинина увеличила преимущество. Подопечные Натальи Зинченко продолжили проявлять боевой настрой - Андрухив забила два гола в раздевалку, записав в свой актив покер. Во второй половине игры картина не изменилась - "Ворскла" отгрузила в ворота мариупольчанок еще пять безответных мячей. Дубль на счету у Яны Калининой и Роксоланы Кравчук. Итоговые 10:0 позволили полтавчанкам сохранить лидерство в турнирной таблице.

Футболистки "Вереса" на своем поле противостояли "Кривбассу". Гости начали доказывать свое преимущество в классе уже со старта поединка. На 11-й минуте легионерка Думитрица Присакарь воспользовалась ошибками соперниц. Под занавес первого тайма криворожанки реализовали еще один момент благодаря усилиям Полины Янчук. После перерыва команда Владимира Ефимако довершила начатое, забив быстрый гол. В концовке встречи "Кривбасс" таки дожал "Верес" и довел счет до разгромного - 4:0. Полина Янчук записала на свое имя дубль.

Далее в гости к "ЭМС-Подолье" приехал "Ладомир". На старте первого тайма винничанки уже вышли вперед стараниями Евы Изотовой. Под занавес встречи гости нашли в себе силы и сравняли счет. На перерыв команды ушли при ничейном результате. Во второй половине встречи команда из Владимира взяла инициативу в свои руки и увеличила отрыв от соперниц в счете. "ЭМС-Подолье" нечем было на это ответить, а гости забили третий мяч. Викторию Гирин, безусловно, можно назвать героиней встречи, ведь ее хет-трик подарил команде победу 3:1.

В воскресенье "Днепр-1" сыграет против "Динамо". Днепрянки подходят в отличной форме к очной встречи - четыре победы подряд. Киевлянки, в свою очередь, последние два матча не проигрывали (1 победа и 1 ничья). В активе днепровского клуба 15 набранных очков и третье место. У динамовок, которые идут шестыми - 10 баллов. Разница забитых и пропущенных у днепрянок составляет 23:15, у киевлянок - 8:13. Подопечные Елены Кудзиевой наверняка захотят продлить свою победную серию до пяти матчей.

В последний игровой день "Атекс" будет принимать "Шахтер". Киевлянки - единственные, кто не выигрывал ни одного матча в этом сезоне. Дончанки в прошлом туре не сумели удержать ничью в матче с "Днепром-1" (1:2). Киевский клуб остается на последнем месте без набранных зачетных пунктов, донецкий коллектив с 12 баллами идет на 5-й позиции. К матчу с "Шахтером" киевлянки подходят в статусе аутсайдера, поэтому ждем от них сенсации.

12 ноября "Мариуполь" сыграет перенесённый матч 1-го тура с "Вересом". Далее в женском чемпионате наступает пауза, связанная с играми сборной U-19/18, так что футболистки получат несколько дней отдыха. Следующий тур назначен на 16 ноября.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 8-й тур

2 ноября (среда)

"Мариуполь" - "Ворскла" 0:10

"Верес" - "Кривбасс" 0:4

"ЭМС-Подолье" - "Ладомир" 1:3

6 ноября (воскресенье)

"Днепр-1" - "Динамо" 12:00

"Атекс" - "Шахтер" 14:30

10 декабря (суббота)

"Пантеры" - "Колос" -