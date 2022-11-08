Женский чемпионат. Первая крупная победа Шахтера, поражение Днепра-1 от Динамо

В воскресенье, 6 ноября состоялись еще два матча Высшей лиги Украины среди женских команд. Поединок между "Днепром-1" и "Динамо" должен был пройти на поле днепрянок, но динамовки с целью безопасности добились его переноса на базу киевлянок в Вите-Литовской.

Счет во встрече был открыт уже на 8-й минуте - отличилась лучший бомбардир киевской команды Анастасия Дружченко. "Днепр-1" ничем не смог ответить и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом "Динамо". На 78-й минуте футболистка "бело-синих" Дружченко сделала дубль и решила исход встречи - 2:0 на табло. Киевлянкам таки удалось прервать 4-х матчевую победную серию днепрянок.

Сенсации в матче между "Атексом" и "Шахтером" не случилось. Все вопросы о победителе были закрыты еще в первом тайме. Дончанки четыре раза отметились в ворота киевлянок - хет-трик в исполнении Виктории Головач и результативный удар Марии Викалюк. Команда Романа Заева продолжала владеть игровым преимуществом и создавать моменты. Так, во втором тайме голы так и посыпались в ворота "Атекса" один за другим. 11:0 – "Шахтер" одерживает пока что свою самую крупную победу в Высшей лиге.

О результатах ранее сыгранных матчей можно прочитать здесь. Далее в женском чемпионате наступает пауза, связанная с играми сборной U-19/18, так что футболистки получат несколько дней отдыха. Следующий тур назначен на 16 ноября.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 8-й тур

2 ноября (среда)

"Мариуполь" - "Ворскла" 0:10

"Верес" - "Кривбасс" 0:4

"ЭМС-Подолье" - "Ладомир" 1:3

6 ноября (воскресенье)

"Днепр-1" - "Динамо" 0:2

"Атекс" - "Шахтер" 0:11