Киевское дерби и другие матчи. Анонс 9-го тура женского чемпионата Украины
Тур разделен на четыре дня
Фото: ФК Динамо Київ
Пауза на матчи национальных сборных уже позади, а значит клубный футбол возвращается. Лидер текущего чемпионата "Ворскла" встретится с одним из аутсайдеров "Пантеры". У полтавчанок все идет отлично - команда не проигрывала ни в одном матче. Впечатляет разница забитых и пропущенных мячей - 47 и 2 соответственно. У коллектива из Умани складывается не все так хорошо: 1 победа, 5 поражений и 1 ничья. Однако при этом уманчанки провели на одну игру меньше. "Ворскла" выглядит неуязвимой и "Пантерам" будет крайне тяжело.
Противостояние "Колоса" против "Днепра-1" обещает подарить зрителям зрелище. В начале сезона днепрянки разгромно уступили "Кривбассу", но затем сделали выводы и провели серию из трех побед подряд. А вот в матче предыдущего тура команда неожиданно потеряли очки в игре с "Динамо". Футболистки из Ковалевки не проигрывали два матча кряду, что позволило им подняться на шестое место в турнирной таблице. "Колос" отстает от "Днепра-1" на три зачетных пункта, правда, имеет одну игру в запасе.
Непростой выездной матч ожидает "ЭМС-Подолье" против "Кривбасса". Винничанкам сезон дается тяжело - в активе коллектива пять проигрышей и лишь два триумфа. У криворожанок ситуация гораздо лучше. Команда Натальи Зинченко много забивает, уступая по этому показателю только "Ворскле". Впрочем, пропускали футболистки "Кривбасса" два раза. Так что "ЭМС-Подолье" будет непросто уберечь свои ворота.
В центральном матче тура сойдутся "Шахтер" и "Верес". У ровенского клуба неровный старт чемпионата. Поражения чередовались с победами, что привело к восьмому месту. Дончанки подходят к поединку в отличном настроении и хорошей форме. У команды Романа Заева пять побед в восьми матчах. Встреча соперниц ожидает быть интересной.
На следующий день "Ладомир" на своем поле будет принимать "Мариуполь". Мариупольчанки в последнее время смотрятся крайне слабо, потерпев пять неудач кряду. Клуб из Мариуполя имеет в активе 9 пунктов и располагается на 9-й позиции. Волынянки имеют аналогичные результаты, но уступают соперницам по дополнительному показателю - разнице забитых и пропущенных мячей. Можно предположить, что команды сыграют вничью.
Закрывать программу девятого тура будет киевское дерби между "Динамо" и "Атексом". У последних молодая команда, которая выглядит неуверенно в своих выступлениях. Более того, подопечные Аллы Гресь еще не побеждали. Динамовки прилагают усилия в каждом туре и не проигрывают три матча подряд. "Атекс" идет в зоне вылета без набранных очков. "Динамо" провело на один матч меньше и имеет игру в запасе.
Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 9-й тур
18 ноября (пятница)
"Ворскла" - "Пантеры" 11:00
"Колос" - "Днепр-1" 12:00
"Кривбасс" - "ЭМС-Подолье" 12:00
19 ноября (субботу)
"Шахтер" - "Верес" 12:00
20 ноября (воскресенье)
"Ладомир" - "Мариуполь" 11:00
21 ноября (понедельник)
"Динамо" - "Атекс" 12:00
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