Женский чемпионат. Второе поражение подряд Днепра-1 и победа Шахтера

В период с 18 по 21 ноября состоялись матчи 9-го тура среди женских команд высшей лиги сезона. "Ворскла" на своем поле встречалась с "Пантерами". Полтавчанки вышли заряженными на победу, что успешно доказали на поле. В первой половине игры команда Натальи Зинченко сумела забить два гола, а во втором тайме довела дело до разгрома 6:0. Хет-трик на свой счет записала Виктория Радионова. У уманчанок теперь имеется печальная четырехматчевая безвыигрышная серия.

Футболистки "Днепр-1" играли в гостях у "Колоса". Хозяйки поля первыми открыли счет в матче после удара Дарины Краснобородько. До перерыва зрители больше не увидели забитых голов. Во второй половине встречи мяч снова оказался в воротах гостей. "Днепр-1" так и не смог ничем ответить и потерпел второе поражение подряд. Команда Людмилы Покотило взяла важные три пункта и обошла днепрянок в турнирной таблице по дополнительным показателям. Итог матча - 2:0 в пользу "Колоса".

"Кривбасс" в рамках домашнего поединка переиграл "ЭМС-Подолье". Еще до перерыва криворожанки обеспечили себе более чем комфортное преимущество, отправив в ворота винничанок три безответных мяча. Во втором тайме картина на поле не изменилась. Лучший бомбардир криворожской команды Полина Янчук на 74-й минуте увеличила преимущество, а через четыре минуты оформила дубль и установила окончательный счет во встречи - 5:0.

"Верес" на выезде противостоял "Шахтеру". Хозяйкам хватило 32 минуты, чтобы поразить ворота соперниц. На экваторе второго тайма ровенчанки попытались восстановить паритет (отличилась Владислава Недзюр), но очень быстро пропустили второй мяч. За десять минут до конца игры донеччанки окончательно убили интригу, забив третий гол - 3:1. По итогам тура команда Романа Заева закрепилась в тройке лидеров, "Верес" остался восьмым.

"Ладомир" одержал свою самую крупную победу в чемпионате. Под горячую руку волынянкам попалась команда из Мариуполя. Мариупольчанки забили первыми, но им это не помогло. Еще в первом тайме команда Олега Бортника отыграла два мяча - дубль оформила Виктория Гирин. После отдыха футболистки сняли все вопросы по поводу победителя матча. Героиней эпизодов стала Юлия Стец, которой понадобилась одна минута, чтобы реализовать два момента. В конце концов "Ладомир" завладел преимуществом и огорчил "Мариуполь" еще тремя голами - 7:1.

Игровую программу закрывало киевское дерби в Вите-Литовской, где "Динамо" принимало "Атекс". В первой 45-минутке голов мы так и не увидели, а вот во второй половине встречи хозяйки решили устроить разгром оппоненткам. Команда Аллы Гресь не смогла забить ни одного гола - 0:3. "Динамо" приближается к лидерам - 4-я позиция, а "Атекс" все никак не может выбраться из нижней части таблицы.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 9-й тур

18 ноября (пятница)

"Ворскла" - "Пантеры" 6:0

"Колос" - "Днепр-1" 2:0

"Кривбасс" - "ЭМС-Подолье" 5:0

19 ноября (субботу)

"Шахтер" - "Верес" 3:1

20 ноября (воскресенье)

"Ладомир" - "Мариуполь" 7:1

21 ноября (понедельник)

"Динамо" - "Атекс" 3:0