Женский чемпионат. Украинское Классическое и другие матчи 10-го тура

Игровая программа 10-го тура откроется 26 ноября матчем между "Пантерами" и "Ладомиром". Волынянки значительно улучшили свое турнирное положение. Команда из Владимира одержала две победы подряд и теперь занимает 7-ю позицию. Что интересно, в прошлом туре футболистки "Ладомира" одолели "Мариуполь" со счетом 7:1, что является большим успехом для команды. Что касается "Пантер", то черкасский клуб занимает 11-е место, имея 4 зачетных пункта в 8 матчах. Впрочем, уманчанки переживают нелучший период - печальная четырехматчевая безвыигрышная серия.

В этот же день нас порадует украинское Классическое между "Шахтером" и "Динамо". Соседи по турнирной таблице встретятся в Счастливом, чтобы выяснить, кто из них все-таки сильнее. Дончанки опережают киевлянок на два зачетных пункта, но при этом динамовки припасли одну встречу в запасе. В общей сложности команды забивали своим оппоненткам по три гола. Можно предположить, что в дерби будет забито много мячей. Любопытно, что за всю историю команды провели лишь 1 контрольный матч, в котором "Шахтер" одержал победу – 3:2.

Завершать игровой субботний день должны были "Верес" и "ЭМС-Подолье", но их очная встреча была перенесена. Как сообщила пресс-служба ровенского клуба, причиной такого решения стала угроза новых ракетных обстрелов рф энергетической инфраструктуры, нестабильная ситуация с электроснабжением в Ровенской области, а значит - невозможность обеспечения комфортных условий для команд-участниц матча.

В воскресенье "Днепр-1" будет принимать "Ворсклу". Казалось бы, днепрянки вышли в лидеры и стабильно показывали успех. Но потом все изменилось. Две неудачи кряду опустили днепровскую команду с 3-й позиции на 6-ю. "Ворскла" является безоговорочным лидером нынешнего чемпионата. Полтавчанки набрали великолепный ход - команда Натальи Зинченко не проигрывает ни одного матча. При этом полтавский коллектив за 8 матчей забил 53 гола, а пропустил всего 2. "Днепру-1" будет довольно непросто взломать такую оборону "Ворсклы.

"Колос" отправится в гости к "Атексу". Футболистки из Ковалевки подходят к предстоящей игре в хорошем настроении. Команда Людмилы Покотило вырвалась на 5-е место, выиграв три матча кряду. Киевлянки - единственные, кому не удалось победить в текущем сезоне. К тому же, "Атекс" провел на одну игру больше, чем "Колос". Словом, дела идут у киевского клуба не очень весело - команде нужна только победа.

Закрывать тур будут лидер и середняк сезона. "Мариуполь" на своем поле примет "Кривбасс". Криворожанки после уверенной победы над "ЭМС-Подолье" (5:0) закрепились на втором месте. Впереди только "Ворскла". У мариупольчанок ситуация куда хуже. Подопечные Карины Кулаковской потерпели шесть поражений кряду. Криворожский клуб будет непростым, но достойным соперником для футболисток из Мариуполя.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 10-й тур

26 ноября (суббота)

"Пантеры" - "Ладомир" 12:00

"Шахтер" - "Динамо" 12:00

"Верес" - "ЭМС-Подолье" перенесен

27 ноября (воскресенье)

"Днепр-1" - "Ворскла" 12:00

"Атекс" - "Колос" 13:00

29 ноября (вторник)

"Мариуполь" - "Кривбасс" 12:00