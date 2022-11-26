Женское Классическое. Шахтер - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В женском футболе "Шахтер" и "Динамо" не фавориты лиги
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Впервые в истории Высшей лиги женского чемпионата Украины нас ожидает классическое противостояние между "Шахтером" и "Динамо". Обе команды на уровне женского футбола не гранды и занимают третье и четвертое места в таблице с существенным отставанием от идущей лидером "Ворсклы": девять и одиннадцать очков соответственно. У киевлянок на данный момент на одну встречу меньше, поэтому в случае ничьей в Классическом они смогут обойти дончанок позже. Интересно также отметить, что "Шахтер" – третья по результативности команда лиги, на счету футболисток уже 30 голов при 15 пропущенных. Разница мячей у "динамовок" равная – 13:13.
Чемпионат Украины среди женщин. 10-й тур
26 ноября. Счастливое. "Арсенал-Арена". Начало в 12:00
"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)
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