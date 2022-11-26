 {Шахтер} - {Динамо}: Онлайн видео трансляция матча ⋇ {26.11.2022} ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Женское Классическое. Шахтер - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде

Женское Классическое. Шахтер - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Женский футбол
(1 голосов)

В женском футболе "Шахтер" и "Динамо" не фавориты лиги

Женское Классическое. Шахтер - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Впервые в истории Высшей лиги женского чемпионата Украины нас ожидает классическое противостояние между "Шахтером" и "Динамо". Обе команды на уровне женского футбола не гранды и занимают третье и четвертое места в таблице с существенным отставанием от идущей лидером "Ворсклы": девять и одиннадцать очков соответственно. У киевлянок на данный момент на одну встречу меньше, поэтому в случае ничьей в Классическом они смогут обойти дончанок позже. Интересно также отметить, что "Шахтер" – третья по результативности команда лиги, на счету футболисток уже 30 голов при 15 пропущенных. Разница мячей у "динамовок" равная – 13:13.

Чемпионат Украины среди женщин. 10-й тур
26 ноября. Счастливое. "Арсенал-Арена". Начало в 12:00
"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женский футбол Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде