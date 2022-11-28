УАФ утвердила дату, место и время проведения Кубка Украины-2021/22 среди женских команд

Стало известно, когда состоится финал Кубка Украины-2021/22 среди женских команд между "Ворсклой" и "Колосом".

Поединок состоится 2 декабря в Киеве на стадионе "Левый Берег". Начало матча — в 11:00.

Трансляция матч будет доступна на официальном YouTube-канале УАФ.

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Напомним, что финалистки Кубка уже встречались в новом сезоне. В матче третьего тура "Ворскла" на выезде обыграла "Колос" (2:0).

Полтавчанки лидируют в розыгрыше чемпионата Украины среди женских команд, выиграв все свои десять поединков. В активе "Колоса" — 18 очков и четвертое место.