Женский чемпионат. Ворскла переиграла Днепр-1, Атекс до сих пор без побед

С 26 по 29 ноября были сыграны матчи 10-го тура среди женских команд высшей лиги сезона. "Пантеры" на своем поле принимали "Ладомир". Волынянки активно вошли в игру и уже за три минуты дважды отличились в ворота оппоненток - дубль на свое имя записала Дана Коротчук. Забить до перерыва никому так и не удалось. А вот во второй половине игры началось настоящее веселье. Гости поля шокировали "Пантер" еще тремя голами за 15 минут. Финальную точку в матче на 90-й минуте поставила Коротчук - футболистка "Ладомира" оформила хет-трик. Хозяйки поля ничем ответить не смогли, но насобирали три желтых карточки. Итоговый счет 6:0 в пользу "Ладомира".

В этот же день состоялось первое в истории Украинское Классическое между "Шахтером" и "Динамо", о результатах которого мы уже писали ранее. Новую дату перенесенного поединка "Верес" - "ЭМС-Подолье" пока не утвердили.

Воскресный игровой день открывался матчем "Днепра-1" и "Ворсклы". Полтавчанки очень быстро сняли все вопросы касательно победителя встречи. Сперва на 8-й минуте свой момент реализовала Роксолана Кравчук. Но уже спустя две минуты команда Натальи Зинченко получила право на одиннадцатиметровый - точно пробить удалось Ирине Подольской. Вслед за этим "Днепр-1" пропустил еще два гола в течении одной минуты. Под занавес первого тайма гол в раздевалку отправила Кравчук. В концовке игры днепрянки смогли забить с пенальти, но это все равно не помогло команде избежать разгрома - 1:5.

"Колос" на выезде противостоял "Атексу". Гости поля забили быстрый гол, позволивший им диктовать свои условия. На 17-й минуте встречи футболистки "Колоса" удвоили преимущество благодаря усилиями Лилианы Сербук. На экваторе первого тайма Сербук снова взяла инициативу в свои руки и занесла в актив дубль. Во втором тайме сценарий поединка продолжился: Марьяна Иванишин вкатила два мяча за шесть минут, установив окончательный счет 5:0. "Атекс" ничего не сумел противопоставить оппоненткам, потерпев десятое поражение подряд.

Программу 10-го тура закрывали "Мариуполь" и "Кривбасс". Криворожская команда с самого начала обозначила свои намерения не жалеть соперниц, забив шесть мячей в первые 36 минут. После перерыва подопечные Владимира Ефимако умудрились забить еще дважды: отличились Диана Белякова и Даяна Семкив. Ну а перед финальным свистком "Мариуполю" все-таки удалось взломать оборону "Кривбасса" - дубль оформила Полина Полухина. Арбитр зафиксировал крупную победу криворожанок - 8:2. Интересно, что клуб из Кривого Рога впервые пропустил два мяча, до этого семь раз оставлял свои ворота на замке и по одному пропускал от "Ворсклы" и "Колоса".

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 10-й тур

26 ноября (суббота)

"Пантеры" - "Ладомир" 0:6

"Шахтер" - "Динамо" 2:1

"Верес" - "ЭМС-Подолье" перенесен

27 ноября (воскресенье)

"Днепр-1" - "Ворскла" 1:5

"Атекс" - "Колос" 0:5

29 ноября (вторник)

"Мариуполь" - "Кривбасс" 2:8