Финал женского кубка Украины. Ворскла - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча "Ворскла" - "Колос", которые встретятся в рамках финального розыгрыша Кубка Украины среди женских команд.

"Колос" впервые сыграет в финальном матче национального кубка и станет 11-м финалистом за всю историю соревнований. "Ворскла" в третий раз подряд выходит в финал соревнований (в сезонах 2019/2020 и 2020/2021 команда выступала под названием "Жилстрой-2").

Финал Кубка Украины среди женщин

2 декабря. Киев. "Левый Берег".

Начало - 11:00

ТВ-трансляция УАФ

"Ворскла" - "Колос"