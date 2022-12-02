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Финал женского кубка Украины. Ворскла - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Женский футбол
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Прямая трансляция игры

Финал женского кубка Украины. Ворскла - Колос: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Колос

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча "Ворскла" - "Колос", которые встретятся в рамках финального розыгрыша Кубка Украины среди женских команд.

"Колос" впервые сыграет в финальном матче национального кубка и станет 11-м финалистом за всю историю соревнований. "Ворскла" в третий раз подряд выходит в финал соревнований (в сезонах 2019/2020 и 2020/2021 команда выступала под названием "Жилстрой-2").

Финал Кубка Украины среди женщин
2 декабря. Киев. "Левый Берег".
Начало - 11:00
ТВ-трансляция УАФ
"Ворскла" - "Колос"

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