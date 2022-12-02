Ворскла - обладатель Кубка Украины среди женщин
Для команды это третий трофей подряд
Фото: пресс-служба УАФ
Сегодня, 2 декабря в Киеве на стадионе "Левый Берег" состоялся финал женского Кубка Украины сезона 2021/22. В борьбе за трофей сошлись полтавская "Ворскла", которая в третий раз подряд вышла в финал соревнований (в сезонах 2019/2020 и 2020/2021 команда выступала под названием "Жилстрой-2") и ковалевский "Колос" - подопечные Людмилы Покотило впервые играли на этой стадии турнира.
Полтавчанки активно начали игру и уже на 2-й минуте встречи открыли счет - отличилась Яна Калинина. Спустя несколько минут команда Натальи Зинченко увеличила преимущество - гол в ворота оппоненток отправила Яна Котик. Во второй половине игры футболистки "Колоса" имели шанс сократить отставание, но Беата Амбруш не смогла переиграть голкипера соперниц с одиннадцатиметровой точки.
В итоге уверенная победа "Ворсклы" 2:0. Коллектив под руководством Натальи Зинченко выигрывает третий раз подряд женский Кубок Украины.
Финал Кубка Украины среди женщин
2 декабря. Киев. "Левый Берег"
"Ворскла" - "Колос" 2:0
Голы: Калинина, 2, Котик, 18
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