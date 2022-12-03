Женский чемпионат. Фавориты против аутсайдеров и битва соседей по таблице

В ближайший уик-энд пройдут заключительные матчи первой половины чемпионата Украины среди женщин. Откроется 11-тур игрой между "ЭМС-Подолье" и "Мариуполем". Соседи по турнирной таблице встретятся в Виннице, чтобы выяснить кто из них сильнее. Причем, сейчас команды не блещут результатами. Если безвыигрышная серия мариупольчанок достигла семь поединков, то винничанки избежали поражения в перенесенном матче 5-го тура с киевским "Динамо" (0:0). Соперниц разделяют всего два очка, но "ЭМС-Подолье" провел на одну игру меньше. И если "Мариуполь" пропустил 41 мяч, то их оппонентки на 19 меньше. Потенциал у коллектива из Винницы все равно значительно выше, поэтому мариупольчанкам будет нелегко.

На следующий день "Динамо" сыграет на своем поле. Соперницами киевлянок станет команда "Вереса". Как и ровенчанки, бело-синие тоже потерпели поражение в прошлом туре. Хотя накануне команда Владимира Пятенко расписала нулевую ничью с "ЭМС-Подолье" в рамках перенесенного поединка. "Динамо" занимает 5-е место, набрав 17 очков 10 матчах. Ровенский клуб сыграл на одну игру меньше, имеет в активе 9 очков и располагается на 8-й строчке турнирной таблицы. При этом не стоит недооценивать "Верес" - команда из Ровно имеет шансы зацепиться за положительный результат.

В понедельник сойдутся аутсайдер и один из лидеров чемпионата. "Кривбасс" сыграет против "Пантер" на домашнем стадионе в Кривом Роге. Затяжной кризис уманчанок продолжается - черкасский клуб не может выиграть последние пять матчей. Команда набрала лишь 4 зачетных пункта, при этом имеет одну игру в запасе. Чего не скажешь про криворожанок. Значительных провалов у команды не было, не считая единственное поражение от безоговорочного лидера "Ворсклы". Так что к поединку против "Пантер" футболистки "Кривбасса" подходят в отличном настроении.

В четвертый игровой день "Шахтер" померяется силами с "Колосом". Клуб из Ковалевки значительно прибавил по ходу сезона - клуб выдал четыре поединка без поражений. Благодаря этому успеху команда Людмилы Покотило обошла "Динамо" и догнала "Шахтер". Впрочем, для дончанок чемпионат складывается тоже хорошо. В настоящее время продолжается серия трех побед подряд. Можно предположить, что футболистки "Колоса" будут уставшими, так как отдали все силы в финальном розыгрыше Кубка Украины против "Ворсклы" (0:2).

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Закрывать программу тура будет "Ворскла" и "Атекс". Полтавчанки, воодушевленные после завоевания трофея в Кубке Украины, будут настроены отправиться на зимнюю паузу только на позитивной ноте. В этом сезоне еще никто не отбирал очки у команды Натальи Зинченко. "Атекс" пока не может выбраться из зоны вылета. А вот расстояние от лидера...достаточно солидное - 30 очков. Правда, и пропускала киевская команда немало - 62 мяча. В то время как оборона "Ворсклы" подводила три раза. Перед "Атексом" стоит непростая задача - удержать свои ворота в неприкосновенности.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 11-й тур

3 декабря (суббота)

"ЭМС-Подолье" - "Мариуполь" 12:00

4 декабря (воскресенье)

"Динамо" - "Верес" 10:00

5 декабря (понедельник)

"Кривбасс" - "Пантеры" 13:00

6 декабря (вторник)

"Колос" - "Шахтер" 12:00

"Ворскла" - "Атекс" 12:00

"Ладомир" - "Днепр-1" -