Женский чемпионат. Голевая феерия от Ворсклы, победы Динамо и Шахтера

В чемпионате Украины среди женщин состоялись последние матчи календарного года. Открывался 11-й тур в субботу игрой между "Мариуполем" и "ЭМС-Подолье". Мариупольчанки с первых минут взяли инициативу в свои руки, что привело к быстрому голу. Свой момент реализовала Мария Бенедик. Под занавес первого тайма команда Карины Кулаковской удвоила преимущество. Старания винничанок все же вылились в результат. Футболистка "ЭМС-Подолье" Диана Боровская забила гол престижа на 82-й минуте. Поединок завершился победой мариупольской команды со счетом 2:1.

На следующий день "Динамо" встречалось на своем поле с "Вересом". Киевлянки открыли счет в матче уже в первом тайме - мяч в ворота переправила Виктория Мироненко. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяек. На старте второй половины игры общая ситуация серьезно не изменилась: Анастасия Мироненко за 25 минут оформила дубль, сделав счет более комфортным. Несмотря на все старания ровенчанок, динамовки довели счет до разгромного - финальную точку в игре поставила Татьяна Долбина - 4:0.

"Кривбасс" в домашнем матче противостоял "Пантерам". Только на 40-й минуте встречи криворожанки смогли раскачать оборону соперниц. Спустя четыре минуты команда из Кривого Рога забила еще один гол в раздевалку. После перерыва хозяйки поля не отходили от своей игры и воплотили все, что планировали. Криворожский клуб закатил в ворота уманчанок шесть голов. Их авторами стали Юлия Зубар, Елена Подгорная и Полина Янчук. Последняя не только оформила покер, но и оторвалась от ближайшей преследовательницы Роксоланы Кравчук ("Ворскла") в списках лучших бомбардиров чемпионата. 8:0 - "Кривбасс" с комфортным счетом отправляется на зимние каникулы.

Во вторник "Шахтер" на выезде играл против "Колоса". Команды осторожно входили в игру, присматриваясь друг к другу. Впрочем, завладеть преимуществом все-таки удалось дончанкам. Команда Романа Заева вышла вперед в компенсированное время в первом тайме - отличилась Виктория Головач. Футболистки "Колоса" на пропущенный мяч никак не отреагировали. Гостевая победа "Шахтера" 1:0 позволила донецкой команде закрепиться на третьем месте.

Закрывали календарный год "Ворскла" и "Атекс". Полтавский клуб провел феерический матч, сделав счет совсем уж неприличным. Подопечные Натальи Зинченко отправили в ворота киевского клуба четырнадцать сухих мячей - 14:0. Этот успех позволил "Ворскле" удержать лидерство в турнирной таблице женского чемпионата. "Атекс", к сожалению, уходит на зимний перерыв без единой победы.

Также стоит добавить, что 10 декабря "Пантеры" сыграют перенесенный матч 8-го тура против "Колоса".

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 11-й тур

3 декабря (суббота)

"ЭМС-Подолье" - "Мариуполь" 1:2

4 декабря (воскресенье)

"Динамо" - "Верес" 4:0

"Кривбасс" - "Пантеры" 8:0

6 декабря (вторник)

"Колос" - "Шахтер" 0:1

"Ворскла" - "Атекс" 14:0