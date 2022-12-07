Женские сборные Украины U-17 и U-19 узнали соперников во 2-м раунде отборов на Евро-2023
Команды получили своих соперников
Фото: uefa.com
Женские сборные Украины U-17 и U-19 узнали соперников во втором раунде отборов на чемпионате Европы 2023.
Подопечные Сергея Сапронова в своей группе первого раунда заняли последнее место и вылетели в Лигу В. По итогам жеребьевки украинки возрастом до 17 лет попали в группу В6, где сыграют с Латвией и Болгарией.
Команда Валерия Паламарчука расположилась на третьем месте в своей группе первого раунда и сохранила прописку в Лиге А. По итогам жеребьевки сине-желтые возрастом до 19 лет попали в группу А5, где их соперницами будут Дания, Швеция и Исландия.
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Источник:УАФ
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