Без изменений. Женская сборная Украины узнала свое место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда, как и в предыдущем, октябрьском реестре, занимает 33-ю позицию, сообщает пресс-служба УАФ.

Среди представителей УЕФА команда Луиса Кортеса находится на 22 месте (1644,97 балла). Отметим, что в первую тройку рейтинга ФИФА входят США, Германия и Швеция.

Напомним, женская сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2023. Украинки заняли третье место в группе А, набрав 10 зачетных пунктов.