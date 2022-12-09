Без изменений. Женская сборная Украины узнала свое место в рейтинге ФИФА
Стабильность – признак мастерства
Фото: пресс-служба УАФ
Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала обновленный рейтинг национальных женских сборных, в котором украинская команда, как и в предыдущем, октябрьском реестре, занимает 33-ю позицию, сообщает пресс-служба УАФ.
Среди представителей УЕФА команда Луиса Кортеса находится на 22 месте (1644,97 балла). Отметим, что в первую тройку рейтинга ФИФА входят США, Германия и Швеция.
Напомним, женская сборная Украины не смогла выйти на чемпионат мира-2023. Украинки заняли третье место в группе А, набрав 10 зачетных пунктов.
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Источник:УАФ
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