Женский Кривбасс выиграл благотворительный турнир в Кривом Роге
Разница мячей 20:0
Фото: fckryvbas.com
В Кривом Роге состоялся благотворительный турнир Аврора Cup - Шлях до перемоги-2023 среди женских команд.
Победительницами стали хозяйки - "Кривбасс". Команда Владимира Ефимако выиграла все три матча с общей разницей голов 20:0. Криворожанки забили семь мячей "Полесью" и "Мариуполю", а также разгромили "Верес" (6:0).
Второе место заняли футболистки "Вереса", на третьей позиции расположился "Мариуполь". "Полесье" проиграло все матчи на турнире.
Напомним, в чемпионате Украины среди женщин "Кривбасс" занимает второе место, отставая от лидирующей "Ворсклы" на три зачетных пункта.
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