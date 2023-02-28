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Женский Кривбасс выиграл благотворительный турнир в Кривом Роге

Женский футбол
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Разница мячей 20:0

Женский Кривбасс выиграл благотворительный турнир в Кривом Роге

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

В Кривом Роге состоялся благотворительный турнир Аврора Cup - Шлях до перемоги-2023 среди женских команд.

Победительницами стали хозяйки - "Кривбасс". Команда Владимира Ефимако выиграла все три матча с общей разницей голов 20:0. Криворожанки забили семь мячей "Полесью" и "Мариуполю", а также разгромили "Верес" (6:0).

Второе место заняли футболистки "Вереса", на третьей позиции расположился "Мариуполь". "Полесье" проиграло все матчи на турнире.

Напомним, в чемпионате Украины среди женщин "Кривбасс" занимает второе место, отставая от лидирующей "Ворсклы" на три зачетных пункта.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) женский футбол Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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