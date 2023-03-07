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Женская сборная Украины U-17 разгромила Латвию и вышла в Лигу А отбора Евро

Женский футбол
(1 голосов)

Подопечные Сергея Сапронова забить пять безответных мячей

Женская сборная Украины U-17 разгромила Латвию и вышла в Лигу А отбора Евро

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

В понедельник, 6 марта, женская сборная Украины WU-17 в Болгарии провела второй поединок второго раунда отбора Евро-2023. Подопечные Сергея Сапронова встречались со сборной Латвии. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу украинок со счетом 5:0.

Таким образом, сборная Украины WU-17 обеспечила себе первое место в группе В6 и, соответственно, выход в Лигу А следующего цикла Евро-2024. До этого сине-желтые обыграли Болгарию (2:1).

Евро-2023 (WU-17). Второй раунд. Группа В6

06.03.2023

Украина (WU-17) - Латвия (WU-17) - 5:0 (2:0)

Голы: Мергуп-Картрайт (14, автогол), Заборовец (45+1, с пенальти), Лузва (56), Птицына (78), Боровская (88).

Украина (WU-17): Снигур, Вершняк, Заборовец, Краснобородько (Кадыра, 82), Шевцова (Медведь, 89), Астахова, Лузва (Стахнюк, 82), Боровская, Птицына, Марценюк (Новосельская, 89), Игнатенко (Жигадло, 86).

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В статье: женский футбол Украина WU-17
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Источник:
УАФ

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