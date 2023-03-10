Женский чемпионат. Днепр-1 отправится в гости к Кривбассу, а Динамо сыграет с Колосом

В Украине после зимнего перерыва возобновляются игры среди женских команд. Весенняя часть сезона стартует 11 марта. Открывать 12-й тур в Кривом Роге будут "Кривбасс" и "Днепр-1". Фаворитами накануне матча будут, конечно, криворожанки. Первый круг чемпионата удачно сложился для команды Владимира Ефимако - общая разница забитых и пропущенных голов 57-4. Футболистки "Кривбасса" лишь один раз потерпели неудачу в матче с лидирующей "Ворсклой", отставание от которой в турнирной таблице составляет три зачетных пункта.

"Днепр-1" завершил осеннюю часть сезона не лучшим образом. Подопечные Елены Кудзиевой умудрились проиграть три игры подряд и опуститься на девятую строчку. Интересно, что днепрянки забили и пропустили одинаковое количество голов - 24. При это, "Днепр-1" имеет поединок в запасе. Учитывая то, как ныне играет "Кривбасс, ", вряд ли у "Днепра-1" будут шансы улучшить свое положение.

На следующий день "Колос" на своем поле будет принимать "Динамо". Команды в турнирной таблице разделяют лишь два очка. На счету клуба из Ковалевки 18 очков, у Киева - 20. Футболистки "Колоса" в последних четырех встречах сумели выиграть трижды, в то время как игроки "Динамо" дважды. Правда, оба коллектива припасли по одной встрече. В первом круге "Колос" потерпел разгром (0:3), так что теперь ковалевский клуб намерен взять реванш.

В этот же день встретятся команды, которые занимают соседние места неподалеку зоны вылета - "Пантеры" отправятся в гости к "ЭМС-Подолье". Винничанки одержали две победы - лишь на одну меньше, чем у черкасского клуба. Это говорит о равенстве соотношения сил. Команды разделяют всего три балла. К тому же, уманчанки пропускали в свои ворота вдвое больше, чем соперницы. Напомним, матч первого круга завершился со счетом 3:0 в пользу "ЭМС-Подолье".

В понедельник, "Ладомир" будет противостоять "Атексу". Перед киевским клубом стоит непростая задача - сохранение прописки в высшей лиги. Текущая безвыигрышная серия киевлянок продолжается 11 матчей. Команда Аллы Гресь пропустила больше всех голов в нынешней кампании. У "Ладомира" ситуация получше - волынянки набрали 15 очков и держатся за шестую позицию. Киевлянкам будет нелегко, но для них победа точно важнее.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 12-й тур

11 марта (суббота)

"Кривбасс" - "Днепр-1" 17:00

12 марта (воскресенье)

"Колос" - "Динамо" 13:00

"ЭМС-Подолье" - "Пантеры" 15:00

13 марта (понедельник)

"Ладомир" - "Атекс" 13:30