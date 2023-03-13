Женский чемпионат. Поражение Динамо и сенсация от Ладомира

На этих выходных стартовала вторая часть сезона чемпионата Украины среди женских команд высшей лиги. Открывали ее "Кривбасс" и "Днепр-1" – криворожанки на своем поле принимали днепрянок. Хозяйки первыми открыл счет в игре благодаря усилиям Даяны Семкив. Спустя восемь минут отличились гости. Правда, радоваться было нечему, ведь гол был забит в собственные ворота. При чем это был единственный мяч днепрянок за всю игру. Во втором тайме команда Владимира Ефимако сняла все вопросы о победителе, отгрузив второй гол соперницам. Финальную точку в поединке поставила Юлия Зубар. Футболистка "Кривбасса" закатила мяч в компенсированное ко второму тайму время – 4:0.

"Динамо" на выезде встречалось с "Колосом". В начале игры оппонентки действовали аккуратно, пытаясь найти различные подходы к воротам друг друга. К середине первого тайма фортуна оказалась на стороне хозяек – свой момент реализовала Марья Иванишин. В раздевалку команды ушли при минимальном преимуществе подопечных Людмилы Покотило. После перерыва общая картина матча сильно не поменялась. Неприятный момент произошел уже в концовке встречи – арбитр удалил Соломию Купьяк за фол на киевлянке. Футболистки "Колоса" доигрывали матч в меньшинстве, но это не спасло "Динамо". Динамовки не сумели избежать выездного поражения – 0:1.

В этот же день "Пантеры" играли в гостях у "ЭМС-Подолье". В первом тайме оппонентки обошлись без забитых голов. Однако во второй половине игре гости сделали все, чтобы довести матч до логичной победы. Во второй половине игры уманчанки вышли вперед, отличилась Кристина Рошка. На 90+3 минуте "Пантеры" укрепили свое преимущество благодаря голу Оксаны Билокур – 2:0. Таким образом, команда Александра Дудника взяла реванш у винничанок за разгром в первом круге.

"Ладомир" и "Аякс" закрывали программу игрового дня. При чем команды не смогли вовремя начать матч из-за воздушной тревоги практически по всей территории Украины. Встреча проходила на стадионе "Левый берег" в Киеве. Что касается самой встречи, то "Атекс", к сожалению, вновь крупно проиграл. "Ладомир" воспользовался неопытностью команды и умело реализовал свои шансы. Только в первом тайме волынянки отгрузила в ворота соперниц восемь голов. Единственным утешением в этом матче стал гол "Атекса". Последний раз подопечные Аллы Гресь забивали в 6-м туре в ворота "Днепра-1" (2:14). "Ладомир", в свою очередь, не остановился на достигнутом и продолжал оказывать давление. В конце концов хозяйки поля отгрузили в ворота оппоненток еще девять голов и установили итоговый счет – 17:1. Интересно, что "Ладомир" одержал первую крупную победу в сезоне и установил рекорд. До этого он принадлежал "Ворскле", которая разгромила все тот же "Атекс" (14:0).

Чемпионат Украины по футболу среди женщин. 12-й тур

11 марта (суббота)

"Кривбасс" - "Днепр-1" 4:0

12 марта (воскресенье)

"Колос" - "Динамо" 1:0

"ЭМС-Подолье" - "Пантеры" 0:2

13 марта (понедельник)

"Ладомир" - "Атекс" 17:1